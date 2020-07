Serie A má prvý pozitívny prípad koronavírusu po reštarte, objavil sa v klube Juraja Kucku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.7.2020 (Webnoviny.sk) - Najvyššia talianska futbalová súťaž Serie A má prvý pozitívny prípad na koronavírus po reštarte 20. júna, ukončenie sezóny by to však nemalo ohroziť. Ochorenie COVID-19 diagnostikovali jednému zo zamestnancov klubu AC Parma , v ktorom pôsobí slovenský stredopoliar Juraj Kucka Podľa vedenia klubu daná osoba nemá príznaky ochorenia a podľa schváleného vládneho manuálu okamžite putovala do izolácie.Aktuálne dvanásty tím ligovej tabuľky tiež informoval, že ostatní členovia klubu vrátane všetkých hráčov mali negatívne testy a v tréningovom centre klub dôkladne pozoruje ich zdravotný stav.Už v nedeľu večer čaká Parmu domáci súboj proti Bologni, v ktorom sa pokúsi ukončiť šnúru štyri duelov bez zisku bodu.