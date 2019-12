Serie A: Špalek svojím premiérový gólom prispel k triumfu Brescie

Hráči z tímu Brescia Calcio, archívna foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Serie A - 16. kolo:



Brescia Calcio - US Lecce 3:0 (2:0)



Góly: 32. Chancellor, 44. Torregrossa, 61. ŠPALEK



/N. Špalek nastúpil v 29. min a v 61. min dal gól+ŽK/







SSC Neapol - Parma Calcio 1:2 (0:1)



Góly: 64. Milik - 4. Kulusevski, 90.+ 3. Gervinho

Rím 14. decembra (TASR) - Slovenský futbalista v službách Brescie Calcio Nikolas Špalek zaznamenal svoj premiérový gól v talianskej najvyššej súťaži. V sobotu ním prispel k víťazstvu svojho tímu nad Lecce 3:0 v zápase 16. kola.Špalek prišiel na trávnik v 29. minúte a už o tri minúty prihral na úvodný gól Venezuelčanovi Jhonovi Chancellorovi. Tesne pred prestávkou zvýšil po chybe brankára hostí Ernesto Torregrossa na 2:0 a v 61. minúte si 22-ročný slovenský reprezentant otvoril gólový účet v Serii A. Loptu mu do šestnástky poslal Dimitri Bisoli a Špalek upravil na 3:0. V zápase videl aj žltú kartu. Brescii patrí po druhej výhre v rade 17. priečka.Špalek prišiel do Brescie v januári 2018 a v druhej lige za ňu skóroval štyrikrát.Tréner Gennaro Gattuso pri premiére na lavičke Neapolu zaznamenal prehru 1:2 s Parmou. V drese hostí chýbal pre zranenie lýtka Juraj Kucka. Parma sa ujala vedenia už v 4. min, keď utiekol všetkým obrancom domácich švédsky stredopoliar Dejan Kulusevski a po nájazde nezaváhal. Po prestávke zariadil vyrovnaný stav Arkadiusz Milik, no v nadstavenom čase rozhodol o troch bodoch pre Parmu reprezentant Pobrežia Slonoviny Gervinho z rýchleho protiútoku. "Partenopei" nevyhrali už osem zápasov v Serii A.