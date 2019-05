SERIOVÝ VRAH ŽIEN: Kapitánovi cyperskej armády predĺžili väzbu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nikózia 21. mája (TASR) - O ďalších osem dní predĺžil v utorok súd v Nikózii väzbu 35-ročnému kapitánovi cyperskej armády, ktorý je podozrivý z vraždy siedmich cudziniek. V prípade dokázania viny by sa tento muž stal prvým sériovým vrahom v dejinách tohto ostrovného štátu. Píše o tom agentúra AP.Jeden z vyšetrovateľov pred súdom uviedol, že podozrivý muž priviedol políciu minulý týždeň do oblasti mimo hlavného mesta, v ktorej sa mal nachádzať bližšie nešpecifikovaný dôkazový materiál jeho násilnej trestnej činnosti.Podozrivý muž, ktorého totožnosť polícia nezverejnila, sa písomne priznal k vražde troch Filipínok a šesťročnej dcéry jednej z nich, rumunskej matky s osemročnou dcérou, ako aj ženy pôvodom pravdepodobne z Nepálu.Agentúra AP ešte na začiatku mája informovala, že polícia momentálne muža vyšetruje pre podozrenia z ďalšieho trestného činu - znásilnenia 19-ročnej ženy, ktorú fotografoval ako modelku.Znásilnil ju vo svojom aute na predmestí Nikózie začiatkom roka 2017 po tom, ako ju zavolal, že jej odovzdá zhotovené fotografie. Na súde v meste Nikózia to povedal vedúci oddelenia vyšetrovania trestných činov.Dodal, že kapitán cyperskej armády si znásilnenie nahral na mobilný telefón. Obeť znásilnenia zatelefonovala manželke agresora a povedala jej, čo sa stalo.Cyperské úrady objavili v uplynulých týždňoch telá piatich žien pohodených na troch rôznych miestach - vrátane dvoch jazier - západne od cyperskej metropoly Nikózia. Prvé z tiel našli 14. apríla turisti v banskej šachte zatopenej po silnom daždi.Podľa správ denníka The Sydney Morning Herald sa muž so svojimi obeťami zoznamoval on-line. Väčšina z nich pracovala ako pomocníčka v domácnosti a zmizla v období od septembra 2016 do júla až augusta 2018.