Šesť českých olympionikov má koronavírus, ostatní skončili v prísnej bubline

Vznikol poriadny chaos

Hráči nemajú žiadne príznaky

V úvodnom zápase sa postavia proti Švédom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.1.2022 (Webnoviny.sk) - Česká hokejová reprezentácia pripravujúca sa na ZOH v Pekingu má problém. Až šiesti z dvanástich hráčov, ktorí sa dosiaľ pripravovali v spoločnom tréningovom kempe v pražskej O2 Arene , mali pozitívne testy na koronavírus.Podľa tlačového hovorcu českého tímu Zdeňka Zikmunda sa tréningová skupina rozdelila na dve časti, hráči s negatívnymi výsledkami testov nastúpili od soboty do sprísneného módu izolácie, čiže tzv. bubliny."V tejto chvíli neviem, kedy sa kto vráti z karantény. Niektorí boli po prílete negatívni, iní zasa pozitívni. Je to poriadny chaos. Až v deň tréningu riešim, koľko hráčov mám k dispozícii. S určitosťou viem len to, že pozitívni aj negatívni hráči sa testujú na dennej báze," uviedol tréner českej reprezentácie Filip Pešán na portáli iDnes.cz.K českej reprezentácii v Prahe sa postupne zapájajú hráči z prerušenej Kontinentálnej hokejovej ligy KHL . Vo štvrtok sa však na ľade namiesto plánovaných deviatich hráčov objavila iba trojica obrancov Lukáš Klok, Libor Šulák a Jakub Jeřábek plus útočník Radan Lenc.Vzhľadom na to, kto už reálne trénoval v uplynulých dňoch, by mali mať pozitívne testy brankár Roman Will a obrancovia Vojtěch Mozík a Ronald Knot.Zostávajúci traja nakazení by mali byť spomedzi hráčov, ktorí mali tréningovú skupinu doplniť v najbližších dňoch, čiže brankári Šimon Hrubec a Patrik Bartošák , obranca David Sklenička a útočníci Tomáš Hyka s Lukášom Sedlákom.Podľa trénera Pešána žiadny z pozitívne testovaných hráčov nemá príznaky ochorenia COVID-19 . "Všetci normálne trénovali a chodili do posilňovne. A potom sme sa dozvedeli, že majú pozitívne testy. Situácia je neprehľadná a mení sa každú hodinu. Nemáme šancu čokoľvek meniť, iba sčítame hráčov a testujeme. V hre bolo aj zrušenie kempu, ale radšej sa snažíme do bubliny dostať čo najviac hráčov a trénovať s nimi," doplnil Pešán.Česi budú na ZOH 2022 v Pekingu súčasťou B-skupiny spoločne s Rusmi, Dánmi a Švajčiarmi. V nedeľu (6. februára) majú českí hokejisti na programe prípravný zápas proti Švédom, do turnaja v čínskej metropole vstúpia 9. februára súbojom s Dánmi.O dva dni neskôr nastúpia proti Švajčiarom a 12. februára uzavrú svoje vystúpenie v B-skupine šlágrom proti obhajcom titulu z Ruska.