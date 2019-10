Šesť lekárov získalo od ŽSK dotáciu 25.000 eur na vybavenie ambulancií

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Alexandra Moštková Foto: TASR/Alexandra Moštková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 21. októbra (TASR) – Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová odovzdala v pondelok dekréty na dotáciu 25.000 eur šiestim lekárom, ktorí uspeli so žiadosťami v dotačnom systéme na stabilizáciu siete zdravotníkov v ŽSK.Lekári dostanú dotáciu na stomatologické ambulancie v Kysuckom Novom Meste a Oravskom Veselom, ambulanciu klinickej imunológie a alergológie v Bytči, endokrinologickú ambulanciu v Martine, angiologickú ambulanciu v Liptovskom Mikuláši a ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých v Liptovskom Hrádku.povedala Jurinová.Riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková doplnila, že lekári našli svoje miesta v menej dostupných lokalitách alebo v lokalitách s nedostatočnou dostupnosťou zdravotnej starostlivosti.uviedla Pekarčíková s tým, že jednou z podmienok v rámci dotačnej výzvy bolo zazmluvnenie lekára vo všetkých troch zdravotných poisťovniach.Dotácia ŽSK pomôže Jozefovi Čajkovi kompletne zariadiť ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých v Liptovskom Hrádku.vysvetlil rozhodnutie uchádzať sa o dotáciu Čajka.ŽSK spustil nový dotačný systém na stabilizáciu siete zdravotníkov na svojom území ako prvý samosprávny kraj. Lekári s trvalým pobytom alebo miestom pôsobenia na území ŽSK mohli v rámci prvej výzvy žiadať od 1. júla do 31. augusta o finančný príspevok od 5000 eur do 30.000 eur.