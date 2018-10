Šesť Slovákov odsúdili v Británii za obchodovanie s ľuďmi

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 5. októbra (TASR) - Britský súd poslal vo štvrtok do väzenia šesť členov jednej rodiny pochádzajúcej zo Slovenska, ktorých usvedčil z obchodovania s ľuďmi a akéhosi moderného otrokárstva. Toho sa mali dopustiť vykorisťovaným svojich zamestnancov, ktorých predtým naverbovali na Slovensku a v anglickom meste Leeds ich nútili pracovať za približne päť libier denne.Okrem príslušníkov zmienenej rodiny odsúdil súd v Leedse na väzenské tresty tiež dvoch majiteľov pozemkov, na ktorých mali obete pracovať, informovala spravodajská stanica BBC.Vodcu rodinného gangu, 37-ročného Františka C., odsúdili na deväťročné väzenie. Jeho 34-ročnému bratovi Marcelovi vymeral súd 15-mesiacov odňatia slobody, jeho 33-ročnej sestre Bohuslave stanovil trojročné väzenie a jej 41-ročného manžela Arpáda poslal do väzenia na štyri a pol roka. Tresty stanovil súd i rodičom zmienenej trojice súrodencov, pričom ich matke vymeral dvojročné väzenie a ich otcovi dvojročný podmienečný trest - z dôvodu jeho chatrného zdravia.Odsúdená rodina žila v meste Bradford neďaleko Leedsu. Svoje obete verbovala na Slovensku, pričom ich lákala na prísľub lepšieho života v Británii. Vyberala si napríklad aj bezdomovcov, ľudí žijúcich v núdzových centrách, nezamestnaných či alkoholikov.Po príchode do Spojeného kráľovstva žili tieto osoby v žalostných podmienkach a pracovali na stavbách, resp. na renovácií nehnuteľností, za dennú mzdu pohybujúcu sa v rozmedzí 5-7 libier s občasnými príplatkami. Viaceré z obetí, ktoré pracovali šesť dní v týždni až desať hodín denne sa podľa výpovedí na súde uchýlili k žobraniu, aby boli schopné nakŕmiť svoje deti.Slovenská rodina údajne kontrolovala ich bankové účty a poberala za nich tiež sociálne dávky.Súd v Leedse odsúdil okrem členov zmienenej rodiny v súvislosti s prípadom i dvoch majiteľov pozemkov, na ktorých obete renovovali nehnuteľnosti. Išlo o 43-ročného muža, ktorému súd vymeral 3,5-ročné väzenie a jeho 59-ročného otca, ktorému vymeral 18-mesačné väzenie.