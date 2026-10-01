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01. októbra 2026
Šesť z desiatich Slovákov vníma nejasné financovanie kampane na župana a primátora ako problém
Tagy: financovanie kampane Kandidát na primátora kandidát na župana Komunálne voľby 2026 na Slovensku Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Prieskum
Otázky o pôvode peňazí na kampaň nedávno rozprúdilo práve dianie okolo kandidáta na primátora Bratislavy Martina Winklera. Ak by mal kandidát na primátora či župana nejasné financovanie kampane, ...
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1.10.2026 (SITA.sk) - Otázky o pôvode peňazí na kampaň nedávno rozprúdilo práve dianie okolo kandidáta na primátora Bratislavy Martina Winklera.
Ak by mal kandidát na primátora či župana nejasné financovanie kampane, ovplyvnilo by to rozhodovanie šiestich z desiatich Slovákov. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Ipsos pre Transparency International Slovensko (TIS). Výsledky prieskumu ukázali, že ak by kandidát nevedel hodnoverne vysvetliť pôvod peňazí na kampaň, tak by ho 23 percent opýtaných určite nevolilo. Ďalších 38 percent sa vyjadrilo, že by to posilnilo ich úvahy o inom kandidátovi.
Spolu je to teda 61 percent občanov Slovenska, u ktorých by nejasné financovanie zasiahlo do rozhodovania. Ako však podotýka TIS, neznamená to, že všetci by nakoniec hlasovali inak. Agentúra vykonávala prieskum od 18. do 22. septembra na vzorke 1 030 respondentov.
Ako pripomína TIS, otázky o pôvode peňazí na kampaň nedávno rozprúdilo práve dianie okolo kandidáta na primátora Bratislavy Martina Winklera, ktorý zo súboja napokon odstúpil. Urobil tak niekoľko týždňov po zverejnení nahrávky, na ktorej hovoril o peniazoch na rozbeh kampane od podnikateľa Zoroslava Kollára.
Prieskum však ukázal, že téma transparentnosti nie je rovnako dôležitá pre voličov rôznych politických strán. Približne štyria z piatich voličov Progresívneho Slovenska a strany Sloboda a Solidarita, by určite odmietli voľbu kandidáta s nejasnými peniazmi, prípadne by zvažovali inú voľbu. Ak ide o sympatizantov Hlasu-SD, tak u nich to je necelá polovica. Za problém to považuje aj približne šesť z desiatich voličov strany Smer-SD a hnutia Republika.
Prieskum sa ďalej pozrel aj na to, čo pri výbere primátora a župana považujú Slováci za najdôležitejšie. Polovica respondentov označila program. Na druhom mieste skončilo vystupovanie kandidátov v médiách a diskusiách. Nasleduje transparentnosť kampane, ktorú označili takmer traja z desiatich opýtaných.
„Najčastejšie označeným dôvodom na monitorovanie kampaní je podľa prieskumu tlak verejnej kontroly na dodržiavanie pravidiel a transparentné financovanie (36 %). Približne tretina upozorňuje na riziko, že politik neférový v kampani bude taký aj po zvolení, alebo na možný skrytý vplyv záujmových skupín,“ dodáva TIS.
Výsledky prieskumu zároveň ukázali, že Slováci dôverujú viac miestnym politikom, než vláde či parlamentu. Primátorom a starostom prejavilo dôveru 52 percent respondentov a županom 44 percent. Pri vláde a parlamente je to len zhruba štvrtina opýtaných.
Z prieskumu však súčasne vyplynulo, že regionálnych politikov značná časť populácia nepozná. Meno župana vo svojom kraji totiž vedelo uviesť správne 53 percent respondentov. Najznámejší bol pre Slovákov košický župan Rastislav Trnka, ktorého poznalo 64 percent opýtaných. Najmenej ľudí poznalo trnavského župana Jozefa Viskupiča (36 %).
Zdroj: SITA.sk - Šesť z desiatich Slovákov vníma nejasné financovanie kampane na župana a primátora ako problém © SITA Všetky práva vyhradené.
Ak by mal kandidát na primátora či župana nejasné financovanie kampane, ovplyvnilo by to rozhodovanie šiestich z desiatich Slovákov. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Ipsos pre Transparency International Slovensko (TIS). Výsledky prieskumu ukázali, že ak by kandidát nevedel hodnoverne vysvetliť pôvod peňazí na kampaň, tak by ho 23 percent opýtaných určite nevolilo. Ďalších 38 percent sa vyjadrilo, že by to posilnilo ich úvahy o inom kandidátovi.
Spolu je to teda 61 percent občanov Slovenska, u ktorých by nejasné financovanie zasiahlo do rozhodovania. Ako však podotýka TIS, neznamená to, že všetci by nakoniec hlasovali inak. Agentúra vykonávala prieskum od 18. do 22. septembra na vzorke 1 030 respondentov.
Odstúpenie Winklera
Ako pripomína TIS, otázky o pôvode peňazí na kampaň nedávno rozprúdilo práve dianie okolo kandidáta na primátora Bratislavy Martina Winklera, ktorý zo súboja napokon odstúpil. Urobil tak niekoľko týždňov po zverejnení nahrávky, na ktorej hovoril o peniazoch na rozbeh kampane od podnikateľa Zoroslava Kollára.
Prieskum však ukázal, že téma transparentnosti nie je rovnako dôležitá pre voličov rôznych politických strán. Približne štyria z piatich voličov Progresívneho Slovenska a strany Sloboda a Solidarita, by určite odmietli voľbu kandidáta s nejasnými peniazmi, prípadne by zvažovali inú voľbu. Ak ide o sympatizantov Hlasu-SD, tak u nich to je necelá polovica. Za problém to považuje aj približne šesť z desiatich voličov strany Smer-SD a hnutia Republika.
Prieskum sa ďalej pozrel aj na to, čo pri výbere primátora a župana považujú Slováci za najdôležitejšie. Polovica respondentov označila program. Na druhom mieste skončilo vystupovanie kandidátov v médiách a diskusiách. Nasleduje transparentnosť kampane, ktorú označili takmer traja z desiatich opýtaných.
Tlak verejnej kontroly
„Najčastejšie označeným dôvodom na monitorovanie kampaní je podľa prieskumu tlak verejnej kontroly na dodržiavanie pravidiel a transparentné financovanie (36 %). Približne tretina upozorňuje na riziko, že politik neférový v kampani bude taký aj po zvolení, alebo na možný skrytý vplyv záujmových skupín,“ dodáva TIS.
Výsledky prieskumu zároveň ukázali, že Slováci dôverujú viac miestnym politikom, než vláde či parlamentu. Primátorom a starostom prejavilo dôveru 52 percent respondentov a županom 44 percent. Pri vláde a parlamente je to len zhruba štvrtina opýtaných.
Z prieskumu však súčasne vyplynulo, že regionálnych politikov značná časť populácia nepozná. Meno župana vo svojom kraji totiž vedelo uviesť správne 53 percent respondentov. Najznámejší bol pre Slovákov košický župan Rastislav Trnka, ktorého poznalo 64 percent opýtaných. Najmenej ľudí poznalo trnavského župana Jozefa Viskupiča (36 %).
Zdroj: SITA.sk - Šesť z desiatich Slovákov vníma nejasné financovanie kampane na župana a primátora ako problém © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: financovanie kampane Kandidát na primátora kandidát na župana Komunálne voľby 2026 na Slovensku Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Prieskum
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