Šestica onkologických pacientiek sa chystá dobyť Gerlach, záujemkýň bolo omnoho viac

Prešli náročnou liečbou

Stovky žien chorobe podľahnú

23.9.2023 (SITA.sk) - Šesť onkologických pacientiek v pondelok vystúpi na Gerlachovský štít vo Vysokých Tatrách. Ide o ženy, ktorým bola diagnostikovaná rakovina prsníka.Sprevádzať ich bude horský vodca Róbert Gálfy a prvá a jediná slovenská horská vodkyňa Denisa Šulcová.Výstup pripravilo občianske združenie Amazonky v spolupráci so súkromnou spoločnosťou pri príležitosti blížiaceho sa októbra, ktorý je zároveň mesiacom prevencie rakoviny prsníka. Informovala o tom jeho predsedníčka Dominika Kormanová.Pacientky majú za sebou ťažkú diagnózu a náročnú liečbu s mnohými vedľajšími účinkami, ako sú bolesti kĺbov, nespavosť, stála únava, neuropatia či depresie.„Napriek veľkému nepohodliu sú onkologické pacientky silnejšie ako kedykoľvek predtým, a výstup na najvyšší slovenský štít toho bude krásnym dôkazom,“ poznamenala Kormanová.Hoci na výstup sa prihlásilo mnoho žien zo združenia, príležitosť dostalo šesť z nich. Vyberali ich na základe motivácie a predošlých skúseností s turistikou.„Na Gerlachu som nebola a bol to vždy môj veľký sen. Po liečbe som šesť rokov. Pohyb ma dal opäť do života. Turistika v mojom živote nie je krátko. Žijem ňou celý život odmalička. Milujem výšky a pohľad zo štítov hôr,“ uviedla onkologická pacientka Katka.Občianske združenie Amazonky spája ženy všetkých vekových skupín, ktoré sa liečili alebo liečia na karcinóm prsníka.Ročne je na Slovensku diagnostikovaných približne 3 500 nových prípadov rakoviny prsníka, ktorej podľahne okolo 900 žien.„Práve naše združenie je pre mnohé pacientky veľkou nádejou a pomocou, pretože každá novo diagnostikovaná pacientka najviac potrebuje stretnúť inú ženu, ktorá si týmto ochorením už prešla a prevedie ju tak náročnými otázkami, pochybnosťami a nasmeruje ju tak, aby bol život po diagnóze ľahšie zvládnuteľný. Amazonky sú si vzájomne veľkou podporou a dodávajú si nádej, ktorú viete prijať len od niekoho, kto si prešiel podobnou skúsenosťou,“ vysvetlila Kormanová.Úlohou združenia je tiež vzdelávanie verejnosti, aby sa onkologickým ochoreniam predchádzalo včas a tým sa zvýšila šanca na vyliečenie.