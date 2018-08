Sestru sýrskej plavkyne zatkli pre napomáhanie nelegálnej migrácii

Archívna snímka, Yusra Mardiniová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 31. augusta (TASR) - Sestru sýrskej olympijskej plavkyne Jusry Mardiniovej, ktorá pred občianskou vojnou vo vlasti utiekla do Európy, zadržali v Grécku pre podozrenie z napomáhania nelegálnej migrácii. Informovala o tom v piatok televízia BBC.Príbeh oboch sestier - plavkýň - vyvolal v roku 2015 veľkú pozornosť svetových médií vzhľadom na dramatické okolnosti ich príchodu do Európy. Jusra sa následne zúčastnila na olympiáde v brazílskom Riu de Janeiro.Jusrinu staršiu sestru, 23-ročnú Sarah, teraz zadržala grécka polícia v rámci zásahu voči údajnej zločineckej sieti, ktorá mala pomáhať migrantom v nelegálnom vstupe do krajiny. Sarah zatkli spoločne s dvoma ďalšími členmi gréckej humanitárnej organizácie ERCI, pre ktorú pracovala ako dobrovoľníčka na ostrove Lesbos.Ona sama všetky obvinenia popiera. Podľa vyjadrenia jej právneho zástupcu Sýrčanku zadržiavajú vo väznici neďaleko Atén a polícia má snahu kriminalizovať jej aktivity v prospech utečencov.Jusra a Sarah utiekli zo sýrskej metropoly Damask v auguste 2015 a cesta do Európy im trvala 35 dní. V priebehu riskantnej plavby z tureckého pobrežia na grécky ostrov Lesbos sa čln plný utečencov začal potápať. Obe sestry sa rozhodli čln odľahčiť a dobrovoľne skočili do vody, čím ostatným zrejme zachránili život. Tri a pol hodiny potom plávali vedľa člna, až kým skupina nedorazila na Lesbos.Potom sa obe sestry usadili v Berlíne. Jusra sa následne dostala do prvého medzinárodného tímu utečencov, ktorý sa zúčastnil na letnej olympiáde v Riu de Janeiro v 2016. Neskôr sa stala veľvyslankyňou dobrej vôle Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).