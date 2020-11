Sestry Fialkové vynechajú úvod Svetového pohára v biatlone, v tíme sa objavil koronavírus

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.11.2020 (Webnoviny.sk) - Úvodný víkend nového ročníka Svetového pohára v biatlone vo fínskom Kontiolahti bude bez sestier Paulíny Dôvodom majú byť pozitívne testy na koronavírus v ich tíme. Informoval o tom facebookový profil Šport v RTVS. Informácia je prekvapujúca aj vzhľadom na to, že Paulína ešte v utorok informovala, že "...pozitívny test u niektorého z členov tímu nebude znamenať vylúčenie z pretekov aj pre ostatných. Tí zostanú len v pozorovaní,"Sestry Fialkové sa na štart nového ročníka SP pripravovali vo švédskom Idre a do Kontiolahti sa presúvali s nemalými ambíciami. "Vo Švédsku bolo super, dobré podmienky. Sem-tam nás potrápili strelnica a vietor, ale to k tomu patrí. Som zvedavá, čo z toho vzíde na prvých pretekoch Svetového pohára," uviedla Paulína Fialková pre RTVS.V sobotu budú v Kontiolahti na programe vytrvalostné preteky žien na 15 km a mužov na 20 km. O deň neskôr prídu rad rýchlostné preteky žien na 7,5 km a mužov na 10 km. V Kontiolahti sa uskutoční aj kompletné 2. kolo SP, a to v dňoch (3.- 6. 12.).