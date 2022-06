Set učebníc Aha, Slovenčina! pomôže ukrajinským študentom zvládnuť základy slovenského jazyka

24.6.2022 (Webnoviny.sk) -Aha, slovenčina! je súčasťou setu piatich kníh slovenčiny pre deti cudzincov. Spolupracovali na nich autorky ako Martina Uličná, Zuzana Hirschnerová a Klaudia Báčkai, ktoré sú známe aj vďaka prváckym šlabikárom či učebniciam slovenského jazyka pre slovenské deti. Pripravovali ich aj s expertmi Štátneho pedagogického ústavu, ktorý vyučovanie slovenčiny pre deti cudzincov štandardizuje a zosúlaďuje s požiadavkami učebných osnov."V priebehu rokov sme zistili, že učitelia nevedia ako pracovať s deťmi, ktoré neovládajú slovenčinu, alebo ju ovládajú len slabo. Kvôli jazykovej bariére mali problém zvládnuť učivo ročníka, do ktorého patria a zároveň sa nedokázali začleniť do kolektívu. Sme radi, že sa nám podarilo knihu vydať tak krátko po tom, ako museli tisícky ukrajinských detí opustiť svoje domovy a začať nový život na Slovensku," konštatuje Alona Kurotová z jazykovej školy iCan, ktorá knihu vydáva.Ide pritom o prvý komplexný set kníh a pracovných zošitov slovenského jazyka pre predškolákov a deti primárne prvého a druhého stupňa základnej školy. Historicky prvé špeciálne učebnice slovenčiny pre ukrajinské deti vznikli aj vďaka finančnej podpore Nadácie 365.bank."Podpora vzdelávania je jednou z našich priorít. Keď sme rozmýšľali, ako pomôcť Ukrajine, zistili sme, že na Slovensku neexistuje učebnica slovenčiny pre deti cudzincov, ktorí ovládajú len ruský či ukrajinský jazyk. Sme veľmi radi, že sme mohli participovať na vydaní knižky, ktorá pomôže deťom naučiť sa náš jazyk a rýchlejšie sa tak integrovať do spoločnosti," vysvetľuje Hana Tarabová, správkyňa 365.nadácie.Ku všetkým knihám (vrátane Aha, slovenčina!) organizoval vydavateľ webináre pre školy, na ktorých odborníci učiteľom vysvetlili, ako treba s nimi pracovať. O možnosti objednať učebnicu Aha, slovenčina! pre ukrajinské deti bude školy informovať aj Štátny pedagogický ústav. Objednať si ich môžu na webstránke slokia.sk Informačný servis