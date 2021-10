Šetrenie energie v domácnosti: Diaľkové meranie pomáha usporiť vlastníkom bytov desiatky eur

Šetrenie energie v domácnosti rovná sa lepšia informovanosť

Sledovať svoju spotrebu priebežne sa oplatí

Od roku 2027 už iba diaľkovo

Výhody smart systémov merania energií:



meranie, odčítanie a vyúčtovanie spotreby energií je plne digitalizované a presné;



k dispozícii sú denné spotreby, porovnania, grafy - prístupné online;



užívatelia bytov môžu lepšie hospodáriť s energiami vďaka jednoduchému prístupu k informáciám o spotrebe;



archív spotrieb poskytuje cenné argumenty pri nezrovnalostiach vo vyúčtovaní;



systém včas upozorní na neštandardné spotreby či úniky vody;



meracie prístroje sú celoročne monitorované.





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.10.2021 (Webnoviny.sk) -Pre väčšinu vlastníkov bytov býva koncoročný odpočet často jedinou informáciou o spotrebe tepla a vody. To však je už neskoro. Najmä pre tých, ktorým vznikol nedoplatok a neostáva im iná možnosť len tento nečakaný výdavok zaplatiť.Ročné vyúčtovanie býva preto mnohokrát aj jediným momentom v roku, keď sa vďaka vysokým nedoplatkom zamyslíme a pátrame po tom, čo môže byť jeho dôvodom. A pritom sa týmto výdavkom dalo jednoducho vyhnúť...Až potom si uvedomíme, že napríklad toaleta dlhšiu dobu preteká, že radiátory sa zdali chladnejšie ako predošlé roky. Prípadne ich regulácia po rokoch nefunguje a celú zimu vykurovali na plný výkon. Prídeme na to, že niektorí členovia domácnosti trávia viac času v kúpeľni alebo naše nároky na tepelnú pohodu sa jednoducho zvýšili. Spomenieme si, že v čase termínov odpočtov sme boli na dovolenke, či zistíme, že merač v kuchyni nefunguje a chýbajúci odpočet v ročnom vyúčtovaní spôsobil nedoplatok niekoľko desiatok eur. To je len niekoľko príčin navyšovania nákladov na bývanie, ktoré však môže každý z nás svojím správaním ovplyvniť, pokiaľ koná včas a má svoju spotrebu pod kontrolou počas celého roka.Meracie prístroje s diaľkovým odpočtom pritom na Slovensku nie sú žiadnou novinkou a inštalujú sa už druhé desaťročie. Vďaka výhodám, ktoré prinášajú, sa stali štandardom. Čoraz viac bytových domov postupne prechádza na novšie technológie, ktoré odčítajú údaje o spotrebe v bytovom dome úplne automaticky. Informácie o dennej spotrebe energií sa pravidelne aktualizujú a pozrieť si ich môžete prostredníctvom prehľadných online aplikácií. Pomáhajú vám lepšie hospodáriť s energiami a včas vás upozornia na neštandardné spotreby, úniky vody či poruchy na meračoch. Technológie diaľkového merania nám ušetria nielen energiu, ale v budúcnosti budú nevyhnutnosťou. Podľa slovenskej legislatívy musia byť do roku 2027 všetky merače tepla, teplej vody a pomerové rozdeľovače tepla vybavené funkciou diaľkového odpočtu¹. Ten má byť podľa európskej smernice o energetickej efektívnosti - EED² technickým predpokladom pre častejšie poskytovanie informácií o spotrebe pre konečných spotrebiteľov. Bytové domy, ktoré využívajú zastaralé merače, tak čakajú v najbližších rokoch investície do modernizácie merania."Cieľom krajín Európskej únie je zlepšenie klímy a udržateľnosť životného prostredia, v ktorom žijeme. Bytový sektor v Európe je zodpovedný za 36 % emisií CO2­­, z toho 80 % je produkovaných vykurovaním. Transparentnosť a častejšia informovanosť o spotrebe motivuje užívateľov budov k aktívnejšiemu šetreniu energií," hovorí Jana Machková zo spoločnosti ista Slovakia.Viac o úsporách energie: www.ista.sk ¹ Zákon č. 419/2020 Z. z ., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti.² SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/2002 z 11. decembra 2018, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.Informačný servis