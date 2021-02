Sever a západ Nemecka zasiahla snehová búrka, sneh narobil problémy aj v Holandsku

Niektoré vlaky nejazdia

Zrušené zasadnutie vlády

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.2.2021 (Webnoviny.sk) - Severnú a západnú časť Nemecka v nedeľu zasiahla silná snehová búrka. Polícia potvrdila, že na cestách utrpelo zranenia najmenej 28 ľudí. Situácia si vyžiadala aj zrušenie niekoľkých vlakových spojení a stovky dopravných nehôd.Meteorologická služba vyzvala ľudí, aby zostali doma. Úrady sa postarali o ľudí bez domova a previezli ich do tepla.Nemecká železničná spoločnosť Deutsche Bahn uviedla, že zrušila spojenie medzi Hamburgom, Hannoverom a Berlínom. Takisto nejazdia niektoré vlaky na východe krajiny.Polícia v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko v nedeľu ráno potvrdila, že zlé počasie spôsobilo od sobotňajšieho popoludnia najmenej 222 nehôd. Dvaja ľudia utrpeli vážne zranenia.Situácia je zlá aj v meste Münster, kde sanitky nemôžu jazdiť po cestách a zrušili aj mestskú dopravu. V niektorých častiach napadlo od 30 centimetrov do jedného metra snehu. Snežiť by malo aj v nedeľu.V meste Hagen v noci chodili po uliciach zástupcovia úradov a ponúkali bezdomovcom prevoz do teplých prístreškov.V Berlíne v sobotu odstránili tamojší najväčší stanový tábor, aby sa ubezpečili, že ľudia nebudú spať vonku, kde by mohli zamrznúť.Na juhu Nemecka majú zase pomerne teplé, jarné počasie.Sneh narobil problémy aj v Holandsku, kde vláda zrušila zasadnutie, na ktorom chcela prerokovať pandemické nariadenia. Obmedzili aj železničnú dopravu a letisko Amsterdam-Schiphol varovalo pred možnými zrušeniami letov.Zimné počasie môže spôsobiť problémy aj v južnom a juhovýchodnom Anglicku. Tamojší meteorológovia varovali, že v najbližších hodinách môže sneh zapríčiniť prerušenie dopravy aj dodávok energie. Varovanie platí do pondelkového rána.Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky www.bbc.com.