Sever Slovenska potrápi silný dážď, meteorológovia varujú aj pred povodňami

30.8.2021 (Webnoviny.sk) - Pre okresy Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Kežmarok naďalej platí, ktorú vydal v nedeľu 29. augusta Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) . Výstraha platí do 12:00. Úhrn zrážok môže dosiahnuť od 50 do 80 milimetrov.Meteorológovia predpokladajú vzhľadom na silný trvalý dážď vzostup hladín na tokoch s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Výstraha druhého stupňa pred povodňami platí pre okres Tvrdošín do 18:00. Pre viaceré okresy tiež vydali výstrahu prvého stupňa pred povodňami z trvalého dažďa.V platnosti je aj, ktorá tiež platí do 12:00. Obyvatelia dotknutých okresov môžu očakávať výskyt dažďa s úhrnom zrážok od 35 do 55 milimetrov.Ide o okresy Považská Bystrica, Bytča, Čadca, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Martin, Dolný Kubín a Námestovo. Tiež Ružomberok, Brezno, Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava. Týka sa to aj okresov Spišská Nová Ves, Levoča, Sabinov, Stará Ľubovňa, Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Humenné a Snina.