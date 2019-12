Severná flotila potvrdila druhú obeť požiaru na lietadlovej lodi

Na snímke dym stúpa z ruskej lietadlovej lode Admiral Kuznecov v ruskom Murmansku. Na jedinej ruskej lietadlovej lodi Admirál Kuznecov, na ktorej vykonávajú v prístave v Murmansku opravy, vypukol vo štvrtok 12. decembra 2019 požiar. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 13. decembra (TASR) - Počet obetí požiaru na ruskej lietadlovej lodi Admirál Kuznecov stúpol na dve po tom, ako bolo nájdené telo dôstojníka zodpovedného za kontrolu škôd na plavidle. S odvolaním sa na piatkové vyhlásenie tlačového oddelenia ruskej Severnej flotily a záchrannej služby o tom informovala agentúra TASS.uviedla Severná flotila.Telo obete podľa tlačovej služby našli v núdzovom oddelení plavidla. Dôstojník sa po zazretí dymu rozbehol na miesto, kde prebiehali zváračské práce, aby umožnil bezpečnú evakuáciu robotníkov, spresnilo tlačové oddelenie.Ako pripomína TASS, hovorca záchrannej služby agentúre ešte pred vyhlásením Severnej flotily potvrdil, že počet obetí požiaru stúpol na dve.Plamene zachvátili lietadlovú loď vo štvrtok po tom, ako do jednej zo šácht na plavidle spadla časť horúceho kovu a dostala sa do kontaktu s kopou odpadkov na spodnej palube, medzi ktorými bol aj kus látky nasiaknutej olejom. Keďže bol počas opráv z lode demontovaný požiarny alarm, oheň sa šíril ďalej, dodal Kommersant. Požiar údajne zničil najmä káble, ktoré sa mali počas opravy vymeniť.Vo štvrtok sa začalo aj vyšetrovanie incidentu, ktoré má odhaliť, či boli porušené bezpečnostné opatrenia.Lietadlovú loď Admirál Kuznecov opravujú v prístave Murmansk od októbra 2017. V októbri 2018 došlo k poškodeniu plavidla, keď na jej palubu spadol žeriav. Alexej Rachmanov, generálny riaditeľ spoločnosti zodpovednej za opravy, vo štvrtok vyhlásil, že dátum dokončenia prác by sa mohol pre požiar presunúť až na rok 2022.