Severná Kórea dodala Rusom delostrelecké granáty, protitankové strely či muníciu pre raketomety

12.1.2024 (SITA.sk) - Hlavné spravodajské riaditeľstvo ukrajinského ministerstva obrany (HUR) uviedlo, aké severokórejské dodávky zbraní do Ruska boli potvrdené. Referuje o tom web Ukrajinská pravda.Podľa predstaviteľa ukrajinského obranného spravodajstva Andrija Jusova poslala Severná Kórea do Ruska dodávku „delostreleckých granátov, protitankových striel či munície pre raketomety“. „Míny zatiaľ neboli potvrdené,“ povedal Jusov.Ďalší predstaviteľ ukrajinských spravodajských služieb Vadym Skibickyj oznámil, že na Ukrajine pôsobí dovedna 462-tisíc ruských vojakov a 35-tisíc ruských gardistov.„Viac ako 450-tisíc nie je nová informácia. Nepriateľ tieto počty udržiava dlhú dobu. Znamená to, že na totálnu útočnú operáciu, akou je spustenie totálnej invázie, tento nepriateľ nestačí. Napriek tomu, že celá skupina je viac ako dvakrát väčšia ako na začiatku totálnej invázie. Mobilizácia v Ruskej federácii pokračuje a po Putinovom zvolení je pravdepodobné, že téma verejnej mobilizačnej kampane bude aktuálnejšia,“ povedal Skibickyj.Ukrajinský generálny prokurátor Andrij Kostin vo štvrtok potvrdil, že Ukrajina má prvé dôkazy o možnom použití severokórejských rakiet ruskými silami. Povedal, že výsledky predbežného vedeckého a technického skúmania potvrdzujú, že raketa odpálená 2. januára na Charkiv je raketa krátkeho doletu vyvinutá Severnou Kóreou.