Severná Kórea nepošle na ZOH v Pekingu výpravu, ako dôvod uviedli aj kroky nepriateľských síl

7.1.2022 (Webnoviny.sk) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) síce už v septembri 2021 zrušil účasť KĽDR na ZOH 2022 v čínskom Pekingu, no táto krajina až v piatok 7. januára 2022 oficiálne informovala čínsku stranu, že do Pekingu jej výprava nevycestuje a ako dôvod uviedla celosvetovú pandémiu aj kroky nepriateľských síl.MOV v septembri zatrhla účasť KĽDR v Pekingu, pretože krajina odmietla poslať svojich športovcov na OH 2020 do japonského Tokia. Podľa prezidenta MOV Thomasa Bacha by v Číne mohli štartovať aj športovci z KĽDR, avšak len pod olympijskou vlajkou. Predstavitelia KĽDR zaslali Číne list, v ktorom dejisko ZOH 2022 uvádza ako posledného veľkého spojenca. "Plne podporujeme čínskych súdruhov v ich práci pri organizácii nádherného a úžasného olympijského festivalu," uvádza sa v liste.Predstavitelia KĽDR nešpecifikovali, koho považujú za nepriateľské sily, no podľa analytika z Kórejskej republiky ide o MOV resp. krajiny ako USA, Francúzsko či Veľká Británia, ktoré podľa KĽDR stoja za dištancom zo strany MOV. Čínske ministerstvo zahraničných vecí na list od KĽDR reagovalo vyhlásením, že plne chápe postoj krajiny.KĽDR tiež v liste čínskej strane obvinila Spojené štáty americké a ich "vazalov" z toho, že sa snažia rôznymi krokmi zabrániť úspešnému otvoreniu olympijských hier. "KĽDR rezolútne odmieta tieto kroky a označuje ich za urážku ducha medzinárodnej olympijskej charty a za základný akt pokusu zneuctiť medzinárodný obraz Číny," napísali predstavitelia KĽDR.Ide o jasnú reakciu na kritiku Číňanov zo strany viacerých krajín a organizácií, ktoré poukazujú na porušovanie ľudských práv na rôznych skupinách obyvateľstva. Viaceré štáty tiež v súvislosti so ZOH 2022 vyhlásili diplomatický bojkot Číny a do krajiny nevyšlú svojich oficiálnych predstaviteľov.