Severná Kórea odmietla obvinenie, že Rusku dodáva muníciu. Američania vraj klamú

Munícia z obdobia Sovietskeho zväzu

Spojené štáty Severnú Kóreu, ktorá je jednou z najvyzbrojenejších krajín na svete, obvinili, že Rusku, ktoré na Ukrajine vyčerpáva svoje zásoby, dodáva muníciu z obdobia Sovietskeho zväzu.

Snaha pošpiniť obraz KĽDR

8.11.2022 (Webnoviny.sk) - Severná Kórea v utorok odmietla americké obvinenia, že Rusku dodáva muníciu do jeho vojny na Ukrajine a zároveň obvinila Spojené štáty z klamstva.Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) sa v uplynulých rokoch čoraz viac zbližuje so svojím tradičným spojencom Ruskom a dokonca naznačila vyslanie robotníkov na pomoc Moskve s obnovou okupovaných území na Ukrajine.Hovorca americkej Národnej bezpečnostnej rady John Kirby minulý týždeň uviedol, že podľa Bieleho domu sa Severná Kórea snaží vyvolať zdanie, že muníciu posiela do krajín Blízkeho východu a severnej Afriky.Nemenovaný predstaviteľ severokórejského ministerstva obrany v reakcii označil obvinenie za „súčasť americkej nepriateľskej snahy pošpiniť obraz“ Severnej Kórey na medzinárodnej scéne a dodal, že s Ruskom nikdy neobchodovali so zbraňami a ani to neplánujú do budúcnosti.Rusko minulý týždeň poslalo severokórejskému lídrovi Kim Čong-unovi vlak s 30 cenenými orlovskými klusákmi a nasledovať mal ďalší s liekmi. Severná Kórea môže mať podľa expertov záujem aj o ruské palivo, transfery technológií a dodávky materiálu, ktorý potrebuje na posilnenie svojich vojenských schopností.