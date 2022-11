Severná Kórea odpálila balistickú strelu, dokázala by vraj zasiahnuť ktorúkoľvek časť USA

18.11.2022 (Webnoviny.sk) - Severná Kórea v piatok odpálila medzikontinentálnu balistickú strelu s takým dosahom, že by ňou dokázala zasiahnuť ktorúkoľvek časť Spojených štátov.Pri druhom veľkom teste zbraní v podaní Pchjongjangu počas tohto mesiaca strela dopadla do japonských vôd západne od ostrova Hokkaido. Podľa juhokórejských a japonských odhadov preletela severokórejská strela približne 6000 až 6100 kilometrov v maximálnej výške tisíc kilometrov.Japonský minister obrany Jasukazu Hamada nazval odpálenie rakety „neuváženým činom, ktorý ohrozuje Japonsko, ako aj región a medzinárodné spoločenstvo". Povedal, že Japonsko bude naďalej úzko spolupracovať so Spojenými štátmi, Južnou Kóreou a ďalšími krajinami na koordinácii spoločnej reakcie na severokórejské provokácie.