Severná Kórea odpálila ďalšie dve balistické rakety, Japonsko požiadalo o mimoriadne zasadnutie OSN

20.2.2023 (SITA.sk) - Severná Kórea v pondelok vystrelila do jej východných vôd dve balistické strely krátkeho doletu. Japonsko v reakcii na raketové testy požiadalo o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN). Juhokórejská armáda informovala, že zaznamenala dve odpálenia rakiet v pondelok ráno z pobrežného mesta na západe krajiny, ktoré leží severne od Pchjongjangu.Obe strely podľa Japonska dopadli do vôd pred jeho výlučnou ekonomickou zónou a z oblasti nehlásia žiadne škody súvisiace s lietadlami a loďami. Tokio aj Soul odhadujú, že strely leteli v maximálnej výške 50 až 100 kilometrov do vzdialenosti 340 až 400 kilometrov.Štátne médiá v Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR) tvrdia, že v pondelok strieľali jednotky delostrelectva s dlhým doletom, čo podľa juhokórejskej armády potvrdzuje aktivity, ktoré Soul a Tokio hlásili ako odpálenie rakiet.Štátna tlačová agentúra KCNA uviedla, že delostrelectvo simulovalo útoky na ciele vzdialené do 395 kilometrov a zahŕňali nový 600-milimetrový salvový raketomet, ktorý možno vyzbrojiť taktickými jadrovými zbraňami pre použitie na bojisku. Podľa predstaviteľov obrany v Južnej Kórei je zbraňový systém balistická strela krátkeho doletu.Raketové testy boli už druhé za tri dni. V sobotu KĽDR odpálila medzikontinentálnu balistickú raketu po tom, ako sa vyhrážala USA a Južnej Kórei pre ich spoločné vojenské cvičenia bezprecedentne ostrou reakciou.Mocná sestra severokórejského vodcu Kim Jo-čong vo vyhlásení, ktoré zverejnili štátne médiá v pondelok, povedala, že „frekvencia používania Pacifiku ako našej strelnice závisí od akčného charakteru ozbrojených síl USA“ a poukázala na pohyb amerických síl pri Kórejskom polostrove, čím podľa všetkého odkazovala na prelet nadzvukových bombardérov B-1B v rámci cvičenia s Južnou Kóreou a Japonskom.Už v nedeľu Kim hrozila podniknutím mocných krokov pre zmienené americko-juhokórejské cvičenia. Pondelkové testovanie zbraní Soul aj Tokio odsúdili ako hrozbu medzinárodnému mieru a porušenie rezolúcií BR OSN, ktoré zakazujú balistické aktivity Severnej Kórey.Japonský premiér Fumio Kišida oznámil, že žiada o mimoriadne zasadnutie BR OSN, aby reagovala na testy KĽDR. Úvodný brífing Bezpečnostnej rady vedený námestníkom generálneho tajomníka pre politické záležitosti Khaledom Khiarim by sa mal uskutočniť neskôr v pondelok.Ďalší postup BR OSN proti Severnej Kórei je otázny, keďže Čína a Rusko, obe mocnosti s právom veta sa minulý rok postavili proti pokusom vedeným USA o zavedenie nových sankcií po tom, čo KĽDR vypustila desiatky balistických zbraní.