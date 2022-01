Severná Kórea odpálila do mora ďalšie dve rakety, preleteli približne 380 kilometrov

Strely nepredstavovali hrozbu pre USA

Posilnili testy nových striel

17.1.2022 (Webnoviny.sk) - Severná Kórea v pondelok ráno odpálila do mora ďalšie dve rakety. Bol to jej štvrtý raketový test v tomto mesiaci.Zbor náčelníkov štábov juhokórejských ozbrojených síl oznámil, že Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) pravdepodobne odpálila dve balistické strely krátkeho doletu z oblasti Sunan, kde sa nachádza medzinárodné letisko hlavného mesta Pchjongjang.Strely, ktoré vystrelili so štvorminútovým odstupom, preleteli zhruba 380 kilometrov v maximálnej výške 42 kilometrov a napokon dopadli do vôd pri severovýchodnom pobreží krajiny.Podľa Indicko-tichomorského velenia amerických ozbrojených síl strely nepredstavovali bezprostrednú hrozbu pre USA alebo ich spojencov. Zároveň však poznamenali, že nepovolený program zbraní Severnej Kórey má destabilizujúce následky.Japonský minister obrany Nobuo Kiši uviedol, že strely dopadli mimo japonskej výlučnej ekonomickej zóny a tajomník japonskej vlády Hirokazu Macuno odsúdil konanie KĽDR ako hrozbu pre mier.Juhokórejský prezident Mun Če-in, ktorý je na návšteve Spojených arabských emirátov, podľa jeho kancelárie nariadil úradom, aby vynaložili „maximálne úsilie na zabezpečenie stability“ na Kórejskom polostrove. Prezidentská Národná bezpečnostná rada zase podľa vyhlásenia kancelárie zdôraznila, že je potrebné obnoviť jadrovú diplomaciu s Pchjongjangom.Severná Kórea už 5. a 11. januára vykonala testy údajne hypersonických striel a 14. januára zase otestovala odpálenie balistických striel z vlaku, čím zjavne reagovala na nové sankcie, ktoré na ňu uvalil Washington za spomenuté prvé testy.KĽDR v uplynulých mesiacoch posilnila testy nových striel, ktoré majú schopnosť uniesť jadrové hlavice a sú navrhnuté, aby boli manévrovateľné a lietali v malých výškach, čo potenciálne zvyšuje ich šance na únik pred protiraketovou obranou v regióne.Podľa niektorých odborníkov sa severokórejský vodca Kim Čong-un vracia k osvedčenej taktike nátlaku na svojich susedov a USA odpaľovaním rakiet a hrozbami, než ponúkne rokovania s cieľom získať úľavy na sankciách.