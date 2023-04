Severná Kórea odpálila medzikontinentálnu balistickú strelu, preletela tisíc kilometrov

13.4.2023 (SITA.sk) - Severná Kórea vo štvrtok uskutočnila prvýkrát po mesiaci test medzikontinentálnej balistickej strely. Juhokórejská armáda uviedla, že strela odpálená z okolia severokórejského hlavného mesta Pchjongjang preletela tisíc kilometrov a dopadla do mora medzi Kórejským polostrovom a Japonskom.Soul je presvedčený, že Severná Kórea odpálila nový typ balistickej strely, pravdepodobne takej, ktorá používa pevné palivo. Uviedol to predstaviteľ juhokórejského rezortu obrany, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity.Išlo by o prvý severokórejský test takejto zbrane. Tekuté palivo sa musí dodať pred odpálením rakety, ale vopred zistiť prípravu odpálenia strely s pevným palivom je ťažšie, pretože to je v už v rakete.