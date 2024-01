Severná Kórea ostreľovala spornú námornú hranicu, Juhokórejčania to považujú za akt provokácie

Odpálili dvesto kusov munície

5.1.2024 (SITA.sk) - Severokórejské delostrelectvo v piatok strieľalo pri spornej námornej hranici s Južnou Kóreou. Tá v reakcii plánuje podobné manévre.Námorné palebné cvičenie v prvej línii bolo prvé, ktoré Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) vykonala zhruba za rok. Zbor náčelníkov štábov juhokórejských ozbrojených síl informoval, že Sever odpálil do vôd severne od ich spornej námornej hranice 200 kusov munície. Južná Kórea podľa neho neutrpela žiadne škody.Hovorca zboru počas brífingu uviedol, že delostrelecká paľba KĽDR je „akt provokácie, ktorý ohrozuje mier a zvyšuje napätie na Kórejskom polostrove“ a Soul dôrazne vyzýva Pchjongjang, aby s provokáciami prestal. Juhokórejská armáda podľa neho v reakcii na severokórejské cvičenie podnikne bližšie nešpecifikovaný krok a spolu so Spojenými štátmi bude dôsledne monitorovať severokórejské kroky. Obyvatelia ostrova Jon-pchjong uviedli, že ich armáda požiadala, aby sa evakuovali, pretože plánuje neskôr počas piatka námorné palebné cvičenie.Severokórejská paľba porušuje krehkú vojenskú dohodu z roku 2018, ktorá od oboch Kóreí vyžaduje zastavenie cvičení s ostrou paľbou a leteckého monitorovania v bezletových a nárazníkových zónach pozdĺž hraníc. Dohoda je však na pokraji kolapsu po tom, čo sa medzi KĽDR a Južnou Kóreou vystupňovalo napätie po tom, ako Sever vyslal v novembri na obežnú dráhu prvý špionážny satelit.Severokórejské štátne médiá v piatok informovali, že vodca Kim Čong-un nariadil úradom zvýšenie produkcie mobilných odpaľovacích zariadení pre rakety, pretože krajina čelí hroziacemu vojenskému konfliktu so svojimi nepriateľmi.Podľa tlačovej agentúry KCNA to povedal počas návštevy továrne na výrobu mobilných odpaľovacích zariadení. Takéto stroje umožňujú KĽDR presúvať rakety po jej území, čo jej protivníkom komplikuje detegovať odpaly rakiet vopred.Odborníci tvrdia, že Severná Kórea pravdepodobne v nadchádzajúcich mesiacoch zintenzívni testy svojich zbraní a bude eskalovať napätie na Kórejskom polostrove pred aprílovými parlamentnými voľbami v Južnej Kórei a americkými prezidentskými voľbami v novembri.