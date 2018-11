24hod.sk Zo zahraničia 16. novembra 2018 Severná Kórea otestovala novú ultramodernú taktickú zbraň



Na ilustračnej snímke vlajka Severnej Kórey (KĽDR).



Pchjongjang 16. novembra (TASR) - Severokórejský líder Kim Čong-un dohliadal na úspešný test novejtaktickej zbrane. Informovali o tom v piatok severokórejské štátne médiá.Tlačová agentúra KCNA neuviedla podrobnosti o type zbrane, ktorá sa už dlhý čas vyvíjala. Kim označil túto skúšku zaarmády.Ide o prvú severokórejskú oficiálnu správu o zbraňovom teste za uplynulý rok, konštatuje spravodajský server BBC. Zároveň pripomína, že Kim a americký prezident Donald Trump sa na júnovom summite dohodli, že budú pracovať na denuklearizácii Kórejského polostrova; nespresnili však, kedy a ako by sa to malo udiať.Južná Kórea uviedla, že analyzuje, o akú zbraň ide. Poukázala ale na to, že Severná Kórea sa nezaviazala k zastaveniu vývoja zbraní či k uzatvoreniu svojich raketových základní.V reakcii na test novej zbrane sa hovorca ministerstva zahraničných vecí USA vyjadril, že Spojené štátyPodľa juhokórejskej agentúry Jonhap, odvolávajúcej sa na vládny zdroj v Soule, by mohla nová zbraň patriť do delostreleckej výzbroje s dlhým doletom, ktorá sa vyvíjala už od čias Kim Čong-ila, otca súčasného severokórejského lídra.Severná Kórea tvrdí, že skončila s testovaním nukleárnych zbraní a balistických rakiet. Ohlásila tiež uzavretie a čiastočné znefunkčnenie svojej jadrovej strelnice Pchunggje aj zariadenia Sohe na testovanie raketových motorov.Pchjongjang však americkým vyjednávačom zatiaľ neprezradil, aký je skutočný rozsah jeho programov, ani neprisľúbil, že sa vzdá svojho už existujúceho vojenského arzenálu.