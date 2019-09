Severná Kórea požaduje zníženie počtu pracovníkov OSN na svojom území

Znak OSN, archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 7. septembra (TASR) - Severná Kórea vyzvala Organizáciu Spojených národov (OSN), aby do konca roka znížila počet svojich zamestnancov v tejto ázijskej krajine. Oznámil to hovorca generálneho tajomníka OSN Stéphane Dujarric, ktorého v piatok citovala tlačová agentúra Kjódó.Hovorca potvrdil, že OSN dostala v auguste oficiálny list z Pchjongjangu. Vedenie KĽDR v ňom žiada o zredukovanie prítomnosti personálu orgánov OSN, ako sú Rozvojový program OSN (UNDP) a Detský fond OSN (UNICEF).," uviedol Dujarric s tým, že v roku 2018 dostali prostredníctvom OSN a mimovládnych organizácií humanitárnu pomoc dva milióny Severokórejčanov.Pre zachovanie súčasnej úrovne je "" povedal Dujarric.Severná Kórea v zmienenom liste ďalej uviedla, že humanitárne programy OSN zlyhali "".Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) čelí prísnym sankciám uvaleným Bezpečnostnou radou OSN v súvislosti s jadrovým a raketovým programom Pchjongjangu.