Severná Kórea sa ohradila voči najnovším tweetom prezidenta Trumpa

Americký prezident Donald Trump (vľavo) sa rozpráva so severokórejským lídrom Kim Čong-unom počas ich stretnutia na summite Severná Kórea - USA v hoteli Metropole v Hanoji 27. februára 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 9. decembra (TASR) - Severná Kórea v pondelok prostredníctvom vyhlásenia napadla amerického prezidenta Donalda Trumpa a nazvala ho "nerozvážnym a ľstivým starcom", píše agentúra AP.Pchjongjang to vyhlásil v reakcii na Trumpove posledné tweety. Podľa šéfa Bieleho domu môže totiž severokórejský vodca Kim Čong-un všetko stratiť, ak sa zachová nepriateľsky. "," uviedol Trump v nedeľu na Twitteri a dodal, že Kim Čong-un nechce porušiť priateľstvo s prezidentom Spojených štátov alebo zasahovať do amerických prezidentských volieb v novembri 2020.Vysokopostavený severokórejský predstaviteľ a bývalý jadrový vyjednávač Pchjongjangu Kim Jong-čchol vo vyhlásení uviedol, že jeho krajina nepodľahne americkému tlaku, pretože nemá čo stratiť. Trumpovu administratívu obvinil zo snahy kúpiť si čas pred koncom roka - termínom, ktorý sverokórejský vodca stanovil Washingtonu na záchranu jadrových rozhovorov.Severná Kórea v sobotu potvrdila "veľmi dôležitý test" odpaľovacích zariadení pre rakety dlhého doletu a takisto oznámila, že rozhovory o denuklearizácii so Spojenými štátmi už nepokračujú.Kim Čong-un a Trump podpísali v júni 2018 na summite v Singapure komplexnú dohodu. Jej súčasťou je súbor vzájomných záväzkov v oblasti budovania nových bilaterálnych vzťahov, spoločné úsilie o dosiahnutie trvalého mieru na Kórejskom polostrove, ako aj spolupráca na "úplnej denuklearizácii" polostrova.Rokovania o severokórejskom jadrovom programe sú v slepej uličke od februára 2019, keď sa Trump a Kim Čong-un stretli vo vietnamskom Hanoji. Ich summit sa skončil bez dosiahnutia očakávanej dohody, lebo Severná Kórea žiadala stiahnutie amerických sankcií výmenou za denuklearizáciu, čo Trump nebol ochotný spraviť.OSN zakázala Pchjongjangu akékoľvek testy raketových technológií dlhého doletu.