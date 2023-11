Severná Kórea údajne poslala do Ruska viac ako milión delostreleckých granátov, Moskva aj Pchjongjang tvrdenia popreli

Zveľaďovanie partnerstva

Zaslanie delostreleckých granátov

1.11.2023 (SITA.sk) - Juhokórejská spravodajská služba sa domnieva, že Severná Kórea od augusta poslala do Ruskaaby pomohla podporiť vojnu Vladimira Putina s Ukrajinou.Povedal to juhokórejský zákonodarca Yoo Sang-bum, ktorý sa v stredu zúčastnil na brífingu za zatvorenými dverami s predstaviteľmi spravodajských služieb. Severná Kórea a Rusko aktívne zveľaďujú svoje partnerstvo v čase prehlbujúcich sa nezhôd so Spojenými štátmi.Ich diplomacia, zdôraznená na septembrovom samite medzi severokórejským vodcom Kim Čong-unom a Putinom, vyvolala obavy z dohody o zbrojení. V rámci nej Severná Kórea dodáva Rusku veľmi potrebnú muníciu výmenou za pokročilé ruské technológie, ktoré by posilnili Kimov jadrový program.Pchjongjang aj Moskva popreli tvrdenia USA a Južnej Kórey, že Sever presúva dodávky zbraní do Ruska. Podľa Yoo Sang-buma sa však juhokórejská spravodajská služba má dôvod domnievať, že Severná Kórea od začiatku augusta poslala do Ruskadelostreleckých granátov.A to prostredníctvom lodí a iných dopravných prostriedkov, aby pomohla posilniť bojové schopnosti Ruska na Ukrajine. Yoo Sang-bum podotkol, že tento počet granátov by Rusom vystačil na približne dva mesiace.