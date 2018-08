Severná Kórea vrátila do vlasti občana Južnej Kórey

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 7. augusta (TASR) - Severná Kórea vrátila v utorok do vlasti občana Južnej Kórey. Repatriovala ho cez pohraničnú dedinu Pchanmundžom a juhokórejské ministerstvo pre zjednotenie to označilo zakrok.Pchjongjang v pondelok informoval Soul, že 34-ročný muž identifikovaný iba ako Suh, nelegálne vstúpil na územie Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) 22. júla.Severokórejský Červený kríž sprostredkoval Južnej Kórei plán na jeho repatriáciu a Soul ponuku prijal. Severná Kórea ho vrátila do vlasti o 11.00 h miestneho času, tak ako bolo plánované, konštatoval predstaviteľ juhokórejského ministerstva.Juhokórejské úrady muža vyšetrujú, prečo a ako vstúpil do Severnej Kórey. Pred 22. júlom odišiel do Číny, uviedol informovaný zdroj.Vláda hodnotí túto repatriáciu ako, dodal predstaviteľ ministerstva.Avšak šiestich Juhokórejčanov vrátane troch misionárov komunistický štát stále zadržiava, pripomína agentúra Jonhap.