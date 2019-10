Severná Kórea vypálila neidentifikované strely smerom k Japonsku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Japonsko: Jedna zo striel vypálených Severnou Kóreou dopadla do našich vôd

Soul 2. októbra (TASR) - Severná Kórea vypálila v stredu neidentifikované strely smerom k Japonskému moru. Informovala o tom juhokórejská armáda. Stalo sa to pred ohláseným obnovením pozastavených rozhovorov so Spojenými štátmi o odstránení severokórejských jadrových zbraní. Informovala o tom juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.Strely boli odpálené z okolia mesta Wonsan na východnom pobreží Severnej Kórey (KĽDR), dodala juhokórejská armáda bez uvedenia ďalších podrobností, ako je napríklad druh striel, ich dolet a maximálna výška letu.napísalo velenie juhokórejskej armády vo zverejnenej tlačovej správe.K vypáleniu striel došlo deň po tom, čo prvá námestníčka severokórejského ministra zahraničných vecí Čche Son-hui oznámila, že Pchjongjang a Washington sa dohodli na obnovení jadrových rozhovorov na pracovnej úrovni, a to už od 5. októbra. Dialóg o denuklearizácii sa zastavil po tom, čo vo februári stroskotal summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a vodcu KĽDR Kim Čong-una vo vietnamskom Hanoji.Japonská vláda v stredu oznámila, že Severná Kórea vypálila dva projektily, ktoré boli zrejmea jedna dopadla do japonských teritoriálnych vôd.Jedna zo strieluviedol na tlačovej konferencii v Tokiu hovorca japonskej vlády Jošihide Suga, ktorého citovala agentúra DPA.Japonský premiér Šinzó Abe nariadil ministrom, aby záležitosť prešetrili, dodal hovorca.