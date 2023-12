Severná Kórea vypustí nové špionážne satelity, podľa Kim Čong-una je vojna „nevyhnutná“

Použitie jadrových bômb

Úľava od sankcií

31.12.2023 (SITA.sk) - Severokórejský vodca Kim Čong-un sľúbil, že v roku 2024 vypustí tri ďalšie vojenské špionážne satelity, vyprodukuje viac jadrového materiálu a uvedie do prevádzky moderné útočné bezpilotné lietadlá.Zároveň vyzval na pripravenosť na vojnu a podotkol, že „politika Spojených štátov robí vojnu nevyhnutnou“.„Oficiálne vyhlasujeme, že ak sa Spojené štáty a Južná Kórea pokúsia o vojenskú konfrontáciu, naše jadrové odstrašujúce sily odpovedia. Vzhľadom na bezohľadné kroky nepriateľov, ktorí sa nás snažia napadnúť, je hotovou vecou, že vojna na Kórejskom polostrove môže kedykoľvek vypuknúť,“ vyhlásil Kim podľa štátnych médií.Kim okrem toho nariadil armáde, aby sa pripravila na „spacifikovanie celého územia Južnej Kórey“ a použitie jadrových bômb, ak to bude potrebné v reakcii na akýkoľvek útok.Kimove vyhlásenia naznačujú, že pred novembrovými prezidentskými voľbami v USA zintenzívni sériu testov zbraní.Analytici tvrdia, že Kim verí, že posilnená nukleárna kapacita by mu dala ďalšiu šancu začať diplomatické rozhovory na najvyššej úrovni so Spojenými štátmi s cieľom získať úľavu od sankcií, ak sa bývalý prezident Donald Trump vráti do Bieleho domu.