Severná Kórea vyslala tajne až dvadsať percent svojich elitných vojakov na pomoc Rusku v boji proti Ukrajine

Oslabenie strategickej rezervy KĽDR

Monitorovanie pohybu jednotiek

28.6.2025 (SITA.sk) - Severná Kórea vyslala na podporu Ruska vo vojne proti Ukrajine približne 11-tisíc elitných vojakov, čo predstavuje viac ako 20 % tzv. osobnej rezervy Kim Čong-una . Ako referuje web united24media.com s odvolaním sa na Kyiv Independent, na brífingu to oznámil ukrajinský minister obrany Rustem Umerov „Ide o špeciálne vybraných vojakov na základe fyzických, psychologických a ďalších kritérií. Tieto jednotky už utrpeli značné straty,“ uviedol Umerov.Podľa ukrajinskej rozviedky prebehli už štyri vlny rotácií týchto severokórejských jednotiek, pričom viaceré kontingenty boli na bojisku úplne zničené. Umerov varoval, že ďalšie nasadenie by mohlo nebezpečne oslabiť strategické rezervy KĽDR a ohroziť stabilitu režimu.„Toto rozhodnutie by ohrozilo bezpečnosť Kim Čong-una,“ dodal. Umerov zdôraznil, že nasadenie severokórejských elitných síl poukazuje na rastúcu závislosť Ruska od autoritárskych režimov a na vážne problémy Moskvy s udržaním mobilizačných rezerv.„V praxi ide o to, že Severná Kórea vyčerpáva svoje zdroje, zatiaľ čo Rusko neposkytuje žiadne ekvivalentné záväzky,“ povedal.Ukrajina v spolupráci so západnými partnermi naďalej monitoruje pohyb týchto jednotiek na okupovaných územiach. Podľa skorších správ stratila Severná Kórea pri ofenzívnych operáciách v ruskej Kurskej oblasti viac ako 6-tisíc vojakov.