Severná Kórea vystrelila dve balistické rakety, Japonsko spolu s južným susedom test odsúdili

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.3.2021 (Webnoviny.sk) - Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) vystrelila do Japonského mora dve balistické rakety. Ako uviedli Spojené štáty i Japonsko, je to prvý takýto test Severokórejčanov od momentu, keď sa americkým prezidentom stal Joe Biden Japonsko spolu s južným susedom KĽDR, Kórejskou republikou, už spomenutý test odsúdili. Tokio uviedlo, že do jeho teritoriálnych vôd nepadli žiadne trosky.Pchjongjang má podľa rezolúcií Rady bezpečnosti OSN zakázané testovať balistické rakety, ktoré sú považované za nebezpečné zbrane. Krok KĽDR prišiel iba niekoľko dní po tom, ako táto krajina vystrelila do Žltého mora dve nebalistické rakety.Americký prezident Biden sa vtedy na margo rakiet vyjadril, že ich nepovažuje za provokáciu a všetko je tak ako normálne. Najnovšie vystrelenie balistických rakiet zatiaľ nekomentoval.