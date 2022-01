Severná Kórea zrejme odpálila balistickú strelu, znepokojená Južná Kórea a USA zisťujú podrobnosti

Južná Kórea má obavy

Miesto dopadu rakety ešte nie je známe

Zrejme sa snažia o väčší tlak na rivalov

Americké nepriateľstvo sa nezmenilo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.1.2022 (Webnoviny.sk) - Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) v stredu vystrelila do mora pravdepodobne balistickú strelu. Uviedli to ozbrojené sily v Južnej Kórei a Japonsku. Je to prvé takéto odpálenie strely zo Severnej Kórey po dvoch mesiacoch.Zbor náčelníkov štábov juhokórejských ozbrojených síl oznámil, že Severná Kórea odpálila údajnú balistickú raketu smerom k jej východným vodám v stredu ráno. Juhokórejské a americké spravodajské služby sa usilujú o analýzu ďalších informácií, uviedol vo vyhlásení.Úrad juhokórejského prezidenta zase informoval, že sa uskutočnilo online stretnutie jeho tímu pre národnú bezpečnosť a jeho členovia vyjadrili obavy v súvislosti s odpálením strely. Zároveň sa vyjadrili, že je dôležité obnoviť rokovania s KĽDR pre vyriešenie napätia.Japonské ministerstvo obrany tiež zaznamenalo činnosť Severnej Kórey a uviedlo, že pravdepodobne vystrelilo raketu.„Považujeme za skutočne poľutovaniahodné, že Severná Kórea pokračuje v odpaľovaní rakiet z minulého roka,“ vyjadril sa v tejto súvislosti pred novinármi japonský premiér Fumio Kišida. Podrobnosti podľa neho zatiaľ nie sú dostupné a ešte nevedia, kde údajná raketa dopadla a či spôsobila nejaké škody.Kišida podľa svojich slov nariadil úradom, aby potvrdili bezpečnosť lodí a lietadiel v oblasti, kde strela pravdepodobne letela a dopadla.Od septembra do novembra vykonala Severná Kórea sériu testov zbraní, ktoré podľa odborníkov boli jej pokusom o vytvorenie väčšieho tlaku na jej rivalov, aby ju prijali ako jadrovú mocnosť a uvoľnili ekonomické sankcie. Naposledy v novembri testovala svoje delostrelectvo.Najnovšie konanie KĽDR prišlo po tom, čo severokórejský vodca Kim Čong-un na minulotýždňovej kľúčovej konferencii Kórejskej strany práce sľúbil posilnenie vojenských schopností krajiny. Zväčšovaním arzenálu Kim hrozí napriek tomu, že hospodárstvo krajiny silno zasiahla pandémia ochorenia COVID-19, pretrvávajúce sankcie zo zahraničia aj zlé hospodárenie.Odpálenie rakety tiež naznačuje, že Pchjongjang nemá záujem o obnovenie rokovaní o denuklearizácii, ktoré stagnujú od roku 2019.Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena opakovane uviedla, že je otvorená jadrovej diplomacii s KĽDR „kdekoľvek a kedykoľvek“ bez podmienok, no Severná Kórea zatiaľ tieto výzvy odmietla s tým, že americké nepriateľstvo zostáva nezmenené.Počas desaťročnej vlády Kim Čong-una Severná Kórea podľa juhokórejských a amerických dát vykonala 62 kôl testov balistických striel, čo je výrazne viac ako za vlády jeho otca Kim Čong-ila a jeho starého otca a zakladateľa štátu Kim Il-songa. Štyri zo šiestich severokórejských jadrových testov a tri testy medzikontinentálnych balistických rakiet sa uskutočnili za vlády Kim Čong-una.