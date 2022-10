Severná výluka je ukončená skôr. Cestujúci do Česka cez Čadcu sa tak už od tohto piatku dostanú pohodlne a bez prestupu. Začne tiež platiť nová zmena GVD

Frekventovaná vlaková trasa zo Žiliny do Českej republiky bude opäť od piatku 21. 10. 2022 v obmedzenej prevádzke bez náhradnej autobusovej dopravy (NAD)



Odo dňa 21. 10. 2022 začnú medzištátne vlaky na trase Čadca – Čadca št. hr. premávať celodenne po jednej koľaji len s drobnými časovými zmenami



V regionálnej železničnej doprave na úseku Čadca – Mosty u Jablunkova (ČR) budú všetky osobné vlaky vedené v štandardnom režime, teda bez NAD



Najdôležitejšie informácie o trati Žilina – ČR a späť od 21. 10. 2022:

DIAĽKOVÁ DOPRAVA



Pri vlakoch Ex 140 OSTRAVAN (Žilina 14:27 – Praha hl. n. 19:52), Ex OSTRAVAN 141 (Praha hl. n. 8:02 – Žilina 13:33), Ex 144 OSTRAVAN (Žilina 6:27 – Praha hl. n. 11:52) a vlakoch R 341 FATRAN (Ostrava-Svinov 6:50 – Žilina 8:43), R 342 FATRAN (Vrútky 14:49 – Ostrava-Svinov 17:09), R 345 FATRAN (Ostrava-Svinov 14:50 – Vrútky 17:00) a R 346 FATRAN (Žilina 7:27 – Ostrava-Svinov 9:09) nebude nutný prestup do NAD v úseku Návsí – Čadca a späť,



Od 21. 10. budú vedené vlaky R 342 FATRAN (Vrútky 14:49 – Ostrava-Svinov 17:09) a R 345 FATRAN (Ostrava-Svinov 14:50 – Vrútky 17:00) aj v úseku Žilina – Vrútky ako pred výlukou do a zo stanice Vrútky,



Ex 140 OSTRAVAN (Žilina 14:27 – Praha hl. n. 19:52) sa vracia do pôvodnej polohy vlaku ako pred výlukou,



Ex 144 OSTRAVAN (Žilina 6:27 – Praha hl. n. 11:52) sa vracia do pôvodnej polohy vlaku ako pred výlukou,



R 345 FATRAN (Ostrava-Svinov 14:50 – Vrútky 17:00) bude vedený denne do Vrútok ako pred výlukou.





R 341 FATRAN (Ostrava-Svinov 6:50 – Žilina 8:43) bude z dôvodu pokračujúcej výluky vedený v úseku Čadca – Žilina o 10 minút neskôr,



R 342 FATRAN (Vrútky 14:49 – Ostrava-Svinov 17:09) bude vedený denne z Vrútok a z dôvodu pokračujúcej výluky bude odchádzať naďalej o 12 minút skôr.



REGIONÁLNA A PRÍMESTSKÁ DOPRAVA



Os 2905 (Mosty u Jablunkova 8:10 – Čadca 8:23) pôjde o 4 min neskôr,



Os 3910 (Žilina 8:48 – Čadca 9:26) pôjde o 2 min neskôr zo Žiliny,



Os 2910 (Čadca 15:34 – Mosty u Jablunkova 15:48) pôjde o 7 min skôr,



Os 2911 (Mosty u Jablunkova 18:02 – Čadca 18:15) pôjde o 4 min skôr.



