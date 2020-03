Severné Macedónsko je blízko vstupu do NATO, prístup ratifikoval aj posledný štát

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.3.2020 (Webnoviny.sk) - Severné Macedónsko sa v utorok zbavilo poslednej prekážky, ktorá mu bránila stať sa 30. členským štátom Severoatlantickej aliancie. Stalo sa tak po tom, čo Španielsko ratifikovalo jeho prístup. Generálny tajomník NATO tento krok privítal na Twitteri. “Všetci spojenci týmto vítajú nášho budúceho 30. člena. Gratulujem, Severné Macedónsko!”Poslanci severomacedónskeho parlamentu jednomyseľne schválili zmluvu o vstupe do Severoatlantickej aliancie už vo februári.Vstup do NATO a Európskej únie bol pre lídrov bývalej juhoslovanskej republiky prioritou, ale spor so susedným Gréckom o meno krajiny viac ako dve desaťročia bránil pokroku v tejto oblasti. Severné Macedónsko sa v minulosti volalo Macedónsko, čiže rovnako ako susedná grécka provincia.Na základe dohody s Gréckom z roku 2017 sa názov Macedónska zmenil na Severné Macedónsko. Grécko následne ako prvé z členských štátov NATO ratifikovalo vstup Severného Macedónska do Severoatlantickej aliancie.