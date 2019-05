Severoírske strany začali opäť rokovať o sfunkčnení vlády

Írska vlajka na archívnej snímke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belfast 7. mája (TASR) - Lídri hlavných severoírskych politických strán sa v utorok stretli, aby po vyše roku opäť obnovili rozhovory o sfunkčnení severoírskej vlády, ktorej činnosť je ochromená už od januára 2017. Informovala o tom agentúra Reuters.Predstavitelia severoírskej republikánskej strany Sinn Féin a probritskej Demokratickej unionistickej strany (DUP) sa stretli v parlamente v Belfaste. Líderka Sinn Féin Mary Lou McDonaldová uviedla, že jej strana je "pripravená a ochotná robiť biznis". Líderka DUP Arlene Fosterová zase povedala, že jej strana v tomto procese "nebude chýbať". Ani jedna zo strán však nenaznačila, aké kompromisy by bola schopná spraviť na prelomenie politickej krízy.V tej sa Severné Írsko sa nachádza od januára 2017, keď sa Sinn Féin stiahla z vlády, ktorú tvorila s probritskou DUP na základe podmienok stanovených v tzv. Veľkopiatkovej dohode z roku 1998.Pokusy o vyriešenie politického patu aktuálne komplikujú zlé vzťahy Sinn Féin a DUP, ďalej skutočnosť, že poslanci, ktorých má DUP v britskom parlamente, podporujú menšinovú vládu konzervatívnej premiérky Theresy Mayovej, ako aj samotné dôsledky, ktoré bude mať pre Severné Írsko odchod Británie z Európskej únie.Posledné rozhovory so zámerom obnoviť fungovanie vlády zlyhali vo februári 2018. Sinn Féin na margo toho uviedla, že strany sa vtedy priblížili k dosiahnutiu dohody, ktorú však DUP nedokázala uzavrieť a rozhovory tak zlyhali. K dohode o spustení nového procesu rokovaní došlo po tom, ako bola v severoírskom meste Londonderry 18. apríla zavraždená 29-ročná novinárka Lyra McKeeová.McKeeová zomrela na následky zranení hlavy, ktoré utrpela pri streľbe v Londonderry. Neznámy strelec tam okolo 23.00 h miestneho času vypálil niekoľko rán smerom na policajtov a pri nich stojacu novinárku, ktorú okamžite previezli do nemocnice, kde však svojim zraneniam podľahla.