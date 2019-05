Severovýchod Česka postihnú výdatné dažde, hrozia povodne, varuje ČHMÚ

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 21. mája (TASR) - Výdatné zrážky v severovýchodnej polovici Česka môžu počas stredy rýchlo rozvodniť menšie toky. Podľa meteorológov môžu dosiahnuť prvý alebo druhý stupeň povodňovej aktivity. V extrémnych prípadoch môže ojedinele napršať až okolo sto milimetrov za 24 hodín, varoval v utorok Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).Zrážky budú slabnúť postupne od západu počas noci na štvrtok. Najdlhšie — do štvrtkového dopoludnia — sa budú vyskytovať v oblasti Beskýd.uviedol ČHMÚ vo svojej aktuálnej výstrahe, ktorú priniesla spravodajská televízia ČT24.Veľmi výdatný dážď meteorológovia predpovedajú v Moravskosliezskom kraji a v častiach Olomouckého, Pardubického, Královohradeckého a Libereckého kraja. Následne zasiahne aj časť Vysočiny, Juhomoravského a Zlínskeho kraja.Povodňová pohotovosť, teda možný vzostup hladín až na druhý povodňový stupeň, platí od stredajšej ôsmej hodiny rannej do odvolania pre Moravskosliezsky kraj a časti Olomouckého a Pardubického kraja.Pri silnom daždi je podľa meteorológov potrebné znížiť rýchlosť jazdy autom a ísť veľmi opatrne. Ľudia by nemali vstupovať a vchádzať do prúdiacej vody a zatopených miest, v podmáčaných oblastiach hrozia pády stromov alebo podomletie ciest.V prípade povodňového ohrozenia je zakázané v rozbúrených riekach plávať na lodiach a kúpať sa.