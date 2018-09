Severovýchod Filipín zasiahol supertajfún Mangkhut

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Manila 15. septembra (TASR) - Severovýchodné pobrežie Filipín zasiahol v sobotu skoro ráno miestneho času supertajfún Mangkhut. Do oblasti priniesol podľa svedkov oslepujúci dážď a silný vietor, ktorý strháva strechy z domov, vyvracia stromy a ničí elektrické vedenie. Informovala o tom agentúra AP.Tajfún zasiahol ešte pred svitaním pevninu v pobrežnom meste Baggao v provincii Cagayan ležiacej na severe filipínskeho ostrova Luzon. Z regiónu, v ktorom v ostatných dvoch dňoch prebiehali rozsiahle evakuácie, doposiaľ nie sú hlásené obete na životoch či väčšie materiálne škody.Vyše päť miliónov ľudí je v ohrození v dôsledku tejto búrky, ktorú americké centrum pre varovanie pred tropickými cyklónami (JTWC) klasifikuje ako supertajfún so silným nárazovým vetrom - ekvivalentný hurikánu piatej kategórie.Mangkhut je podľa filipínskych úradov najsilnejším tajfúnom, aký tento rok krajinu postihol. Sprevádza ho vietor s maximálnou rýchlosťou 200 kilometrov za hodinu, pričom v nárazoch môže dosiahnuť rýchlosť až 330 kilometrov za hodinu, informuje agentúra DPA.Tajfún sa podľa miestnych meteorológov pohybuje rýchlosťou asi 35 kilometrov za hodinu smerom na severozápad, pričom v sobotu v noci či v nedeľu ráno by mal územie Filipín opustiť.Prinajmenšom 15.616 obyvateľov bolo podľa miestnych úradov prinútených opustiť svoje domovy. Varovania pred búrkou vydali pre väčšinu provincií Luzonu vrátane metropole Manila.Tajfún narušil i dopravu v oblasti. Zrušené boli desiatky vnútroštátnych aj medzinárodných letov a zhruba 4.688 ľudí uviazlo pre zákaz námornej dopravy v rôznych prístavných mestách.Filipíny zasiahne ročne v priemere 20 tropických cyklón, ktoré spôsobujú povodne, zosuvy pôdy a nehody. Zatiaľ najsilnejší tajfún bol v tejto krajine zaznamenaný v novembri 2013, keď prišlo o život vyše 6300 ľudí a viac než štyri milióny museli opustiť svoje príbytky.