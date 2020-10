Severozápadu Slovenska hrozia povodne, meteorológovia vydali výstrahy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.10.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy pred povodňami vo viacerých okresoch na severe a západe Slovenska. Pre okresy Prievidza, Bánovce nad Bebravou, Žilina a Považská Bystrica platí konkrétne výstraha druhého stupňa pred povodňami z trvalých dažďov. Táto výstraha platí do nedele 12:00 prípadne až do odvolania.Výstraha prvého stupňa pred povodňami z trvalých dažďov alebo pred prívalovými povodňami zase platí pre okresy Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín, Čadca, Bytča, Púchov, Trenčín, Ilava, Turčianske Teplice, Martin, Ružomberok, Topoľčany, Kysucké Nové Mesto, Partizánske, Zlaté Moravce a Nitra. Výstrahy platia od dnešného rána väčšinou do odvolania.