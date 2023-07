Sexuálne zneužívanie detí na internete vníma ako problém polovica Slovákov. Rodičia zväčša nevedia, čo tam ich dieťa robí

Deti sú vystavované online rizikám čoraz viac

Dôležitú úlohu môžu zohrať poskytovatelia sietí

30.7.2023 (SITA.sk) - Polovica občanov Slovenska je toho názoru, že problém sexuálneho zneužívania detí v online priestore je na Slovensku rozšírený. V rámci Európy tento problém považujú za rozšírený tri štvrtiny európskych obyvateľov.Vyplynulo to z výsledkov prieskumu Eurobarometer o ochrane detí pred sexuálnym zneužívaním v online priestore, ktorý zverejnila Európska komisia. Ako z prieskumu ďalej vyplynulo,slovenských respondentov si nemyslí, že deti môžu bezpečne surfovať na internete bez vystavenia škodlivému obsahu arespondentov zo Slovenska súčasne súhlasí s tým, že sú deti vystavované online rizikám čoraz viac.Preobčanov Slovenska je schopnosť odhaľovať zneužívanie detí dôležitejšia než právo na súkromie.z opýtaných Slovákov súčasne potvrdili, že už sa v internetovom priestore stretli s materiálom, ktorý zobrazuje sexuálne zneužívanie dieťaťa.Osem z desiatich opýtaných Slovákov vyjadrilo presvedčenie, že rodičia vo všeobecnosti nevedia, čo ich deti robia na internete asi myslí, že nástroje rodičovskej kontroly, ktoré majú ochrániť deti na internete, sú dostatočné. V porovnaní so zvyškom EÚ, kde sa tieto nástroje zdajú byť preEurópanov nedostatočné, ide o najväčší podiel dôvery voči takýmto nástrojom.Podľa 89 percent občanov Slovenska, poskytovatelia online služieb vrátane sociálnych sietí, môžu hrať dôležitú úlohu v boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete. Tretina ľudí na Slovensku si však myslí, že by mali mať poskytovatelia online služieb voľnosť v tom, či a ako proti tomuto problému zakročia.Viac ako polovica respondentov súhlasí s tým, že by poskytovatelia online služieb mali mať za istých podmienok zákonnú povinnosť odhaľovať, odstraňovať a nahlasovať prípady zneužívania detí v online prostredí. 82 percent občanov Slovenska je za to, aby poskytovatelia online služieb odhaľovali prípady sexuálneho obťažovania prostredníctvom detekcie správ alebo e-mailovej komunikácie.