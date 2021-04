Sexuálneho predátora z dokumentu V sieti odsúdili na dva roky väzenia, podmienku mal aj v minulosti

V počítači mu našli stovky detskej pornografie

Muž už v minulosti obchytkával mladé dievča

1.4.2021 (Webnoviny.sk) - Krajský súd v Ústí nad Labem poslal na dva roky do väzenia muža, ktorý sa objavil v dokumentárnom filme V sieti (2020) o zneužívaní detí na internete.Ako informuje spravodajský portál iDNES.cz, podľa obžaloby po dievčatách, ktoré predstierali, že majú 12 rokov, žiadal obnažené fotografie a pýtal sa ich na intímne veci.Súd uznal Martina K. vinným z pokusu o ohrozovanie výchovy dieťaťa, pokusu o zneužitie dieťaťa k výrobe pornografie, pokusu o nadväzovanie nedovolených kontaktov s dieťaťom, pokusu o šírenie pornografie a z výroby a iného zaobchádzania s detskou pornografiou.Verdikt nie je právomocný. Obidve strany si počkajú na písomný rozsudok a potom sa rozhodnú o podaní odvolania.Štyridsaťsedemročný Martin K. v rokoch 2018 a 2019 nadviazal pod vymyslenými menami Martin Novák a Jan Nováček prostredníctvom webstránky Lidé.cz a následne na službe Skype kontakt s tromi dospelými dievčatami, ktoré sa pre film vydávali za dvanásťročné.Štátna zástupkyňa Lenka Pošíková uviedla, že v rámci komunikácie im povedal, aby mu poslali fotografie svojich intímnych partií, pýtal sa ich na intímne veci a jednej dokonca poslal fotku svojho pohlavného údu a odkaz na pornografiu. Podľa vyšetrovateľov tiež v počítači prechovával stovky fotografií a videí s neplnoletými dievčatami.Muž počas procesu napríklad vypovedal, že dievčatám neveril, že im je 12 rokov, otázky im dával, pretože pristúpil na ich hru, a že si takouto internetovou komunikáciou čistil hlavu.Martinovi K. hrozilo až päťročné väzenie, štátna zástupkyňa pre neho požadovala tri roky.Súd pri rozhodovaní o výške trestu okrem iného vzal do úvahy aj to, že muž v minulosti dostal podmienečný trest za obchytkávanie 14-ročného dievčaťa, ktoré nútil, aby sa ho tiež dotýkalo