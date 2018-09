Sexuálneho zneužívania v Nemecku sa dopúšťalo takmer 1 700 kňazov, medzi obeťami sú hlavne deti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BERLÍN 25. septembra - V Nemecku sa sexuálneho zneužívania dopustilo najmenej 1 670 kňazov Rímskokatolíckej cirkvi. Uvádza sa to v správe, ktorá zohľadňuje obdobie medzi rokmi 1946 a 2014 a ktorú v utorok zverejnila Nemecká biskupská konferencia.Niektoré detaily zo správy unikli do médií už dávnejšie, pričom už na ich základe sa objavili pochybnosti, či správa odráža skutočné dianie v cirkvi a či rozsah spomínaných činov nebol ešte ďaleko väčší. Niečo podobné pripúšťajú aj samotní autori správy, ktorí uvádzajú, že v mnohých prípadoch boli dôkazy zmanipulované či priamo zničené.Podľa dostupných údajov bolo v skúmanom období v Nemecku katolíckymi kňazmi zneužitých 3 677 ľudí. Viac ako polovica z nich pritom boli deti do trinásť rokov, väčšina z nich chlapci. V 969 prípadoch šlo o miništrantov. Súčasťou každého šiesteho z týchto prípadov bolo aj najmenej jedno znásilnenie.Cirkevná hierarchia tieto kauzy riešila vo väčšine prípadov podobne ako v iných krajinách - premiestnením kňaza, ktorý sa zneužívania dopúšťal, na nové pôsobisko.