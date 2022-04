Sezóna alergií je tu: Pripravte svoju domácnosť týmito užitočnými tipmi

Dôkladné jarné upratovanie

Sterilná posteľ je základ

Čisté podlahy = čistý vzduch

21.4.2022 (Webnoviny.sk) - S príchodom jari sa spája aj pojem "alergická sezóna”. Je to preto, že okrem prachu a bežných nečistôt sa do ovzdušia dostávajú aj rôzne alergény, peľové čiastočky, ktoré môžu najmä ľuďom s alergiami spôsobiť ťažkosti s dýchaním. Aj z tohto dôvodu je veľmi dôležité klásť dôraz na čistotu celej domácnosti ale aj podláh, keďže práve na nich sa hromadí najviac prachových čiastočiek. Prinášame zopár tipov, ako udržať svoju domácnosť čistú (nielen) počas jarnej sezóny, aby ste vy aj vaši blízki mohli voľne dýchať.Pojem "jarné upratovanie” by nemal byť v žiadnej domácnosti novinkou. Samozrejme, upratovať by sme mali pravidelne počas celého roka, ale o to viac počas jarnej sezóny, najmä ak v domácnosti žijú alergici. Avšak práve počas jari by sme si mali na upratovaní dať špeciálne záležať a upratať aj tam, kde počas bežného týždňa neupratujeme.Napríklad vyčistením okien a žalúzií od prachu vieme zlepšiť kvalitu vzduchu, keďže z vonku prichádza zvýšené množstvo alergénov, ktoré môžu škodiť, aj keď sa nachádzame vo vnútri. Samozrejmosťou je aj pranie záclon a závesov, utieranie prachu z nábytku a dekorácií, či obrazov na stenách.Pozornosti by rozhodne nemala uniknúť ani kúpeľna, kde sa kvôli zvýšenej vlhkosti často utvára nepríjemná pleseň, ktorú nemusí byť vždy na prvý pohľad vidieť, no vo vzduchu ju alergici môžu cítiť. Aj z tohto dôvodu je potrebné aspoň raz za čas vydenzifikovať sprejom proti plesniam celú kúpeľnu a uistiť sa, že je vzduch zbavený všetkých nežiadúcich nečistôt.Rovnako nesmieme zabúdať ani na posteľ - miesto, kde trávime 6 až 8 hodín každú noc. Aj preto je veľmi dôležitá pravidelná výmena a pranie nielen samotnej posteľnej bielizne, ale aj prikrývky a vankúša. Hlavným útočiskom rôznych prachových, peľových, či alergénnych čiastočiek, ale aj iných parazitov je práve matrac. Práve na jar máme ideálnu príležitosť zbaviť matrac všetkých nevítaných obyvateľov a uistiť sa, že spíme v čistom prostredí. Ideálne je aj dať ho aspoň na pár hodín "vyvetrať”. Avšak najlepší spôsob ako ho dezinfikovať je použiť napríklad parný čistič, či rôzne dezinfekčné spreje na matrace alebo domáce "DYI” prípravky, ktoré pomáhajú zbaviť sa nepríjemného zápachu, či zabíjať rôzne baktérie alebo roztoče.V neposlednom rade nesmieme zabúdať ani na podlahy, ktoré sú hlavným "zberačom” špiny a prachu nielen zvonku, ale aj z ovzdušia. A keďže podlahy tvoria najväčšiu časť našej domácnosti, je dôležité venovať im najviac pozornosti a pravidelne sa o nich starať. Dobrým tipom je zaobstarať si kvalitný vysávač, ktorý ich nielen poriadne povysáva, ale zároveň prečistí aj okolitý vzduch, a tým zamedzí ich opätovnému znečisteniu.Prémiový výrobca spotrebičovponúka podlahový vysávač. Vysávač má mimoriadne silný sací výkon až 100 km/h, a to vďaka inovatívnej technológii Vortex. Vysávač je ideálnou voľbou aj do domácností s alergikmi, pretože obsahuje HEPA filter*, ktorý zabezpečí bezchybné vyčistenie nielen podláh, ale aj vzduchu. Tento filter tvorí jadro komplexnej štruktúry, ktorá odstraňuje zo vzduchu alergény ako peľ, prach a zvieracie chlpy. Ocenia ho najmä domácnosti s domácimi miláčikmi, keďže sa vo vzduchu častejšie víria najmä prachové čiastočky, alergény, a rôzne iné nečistoty alebo chlpy. S filtrom HEPA sa za okamih stanú minulosťou. Navyše, kompaktné rozmery a flexibilné ovládanie vysávača sa postarajú o to, aby každý kút vašej domácnosti prekvital čistotou každý deň.*Závisí od modelu.Informačný servis