Sezóna F1 sa môže začať na okruhu Spielberg, rakúska vláda dala pretekom zelenú

30.5.2020 (Webnoviny.sk) - Rakúska vláda dala v sobotu "zelenú" organizácii hneď dvoch Veľkých cien motoristickej formuly 1 na okruhu Spielberg v úvode júla. Ako informoval minister zdravotníctva Rudolf Anschober, podujatia sa uskutočnia bez divákov.Jeho rezort odobril celý koncept opatrení, ktorý na ministerstvo predložili organizátori. Informáciu priniesol web orf.at.Sezóna F1 sa tak s veľkou pravdepodobnosťou začne 5. júla a v štajerskom Spielbergu sa bude jazdiť aj o týždeň neskôr.Samozrejmosťou bude opakované plošné testovanie všetkých účastníkov podujatia od jazdcov, cez mechanikov až po obslužný personál okruhu Red Bull Ring.Potrebná tiež bude izolácia ešte pred cestou do Rakúska a príchod do krajiny prostredníctvom charterových letov na vojenské letisko Zeltweg.Pandémia koronavírusu spôsobila odklad už desiatich VC v rámci seriálu F1 od 15. marca do 28. júna. Štyri z nich už definitívne pre tento rok zrušili (Austrália, Holandsko, Monaco a Francúzsko), konanie ďalších je otázne.Po Rakúsku by seriál F1 mohol zamieriť na maďarský Hungaroring (19.7.), následne do anglického Silverstonu (2.8. a 9.8.), španielskej Barcelony (16.8.), na belgický okruh Spa-Francorchamps (30.8.) a talianskej Monzy (6.9.).Ďalší program je závislí od vývoja situácie okolo pandémie koronavírusu a uvoľňovaní opatrení v jednotlivých krajinách. Šampionát F1 by mal vyvrcholiť v decembri v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch.