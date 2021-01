Sezóna formuly 1 sa začne až koncom marca v Bahrajne, počet pretekov by však mal zostať nezmenený

Veľká cena Austrálie sa presunie na november

V kalendári ešte možno nastanú zmeny

Kalendár 2021 MS F1 (23):

28. marca: VC Bahranu v Sachíre

18. apríla: VC Emilia Romagna v Imole

2. mája: voľný termín

9. mája: VC Španielska v Barcelone

23. mája: VC Monaca v Monte Carle

6. mája: VC Azerbajdžanu v Baku

13. mája: VC Kanady v Montreale

27. mája: VC Francúzska v Le Castellet

4. júla: VC Rakúska v Spielbergu

18. júla: VC Veľkej Británie v Silverstone

1. augusta: VC Maďarska v Budapešti

29. augusta: VC Belgicka v Spa-Francorchamps

5. septembra: VC Holandska v Zandvoorte

12. septembra: VC Talianska v Monze

26. septembra: VC Ruska v Soči

3. októbra: VC Singapuru v Singapure

10. októbra: VC Japonska v Suzuke

24. októbra: VC USA v Austine

31. októbra: VC Mexika v Mexico City

7. novembra: VC Brazílie v Sao Paule

21. novembra: VC Austrálie v Melbourne

5. decembra: VC Saudskej Arábie v Džídde

12. decembra: VC SAE v Abú Zabí



12.1.2021 (Webnoviny.sk) - Majstrovská sezóna formuly 1 sa po roku opäť začne so značným oneskorením. A to až 28. marca Veľkou cenou Sachíru v Bahrajne. Nasledovať bude Veľká cena Emilia Romagna v talianskej Imole (18. 4.), ktorá nahradí Grand Prix Číny.O jej neskoršom umiestnení do pretekového kalendára sa zatiaľ rokuje. Počet pretekov (23) by mal zostať nezmenený. Informuje o tom športový portál ESPN.Prvý májový termín zatiaľ zostáva voľný (2. 5.) a pôvodne tradičný úvod sezóny - Veľká cena Austrálie v Melbourne sa presunie až na november (21. 11.).Po tomto termíne sa bude súťažiť už len v Saudskej Arábii (5. 12.) a Spojených arabských emirátoch (12. 12.). Spoločným menovateľom zmien na poslednú chvíľu sú reštrikčné opatrenia spojené s bojom proti koronavírusu.Kalendár sezóny 2021 obsahuje 23 pretekov, ale prípadné zmeny sú vzhľadom na pandémiu ochorenia COVID-19 pravdepodobné.Do zatiaľ voľného termínu 2. mája sa zvažuje doplnenie Veľkej ceny Portugalska v Portimau, ktorá sa prvýkrát konala v roku 2020. Druhým kandidátom je španielska Barcelona a okruh Circuit de Catalunya, kde sa bude súťažiť 9. mája, ale nevylučuje sa zaradenie do programu sezóny už o týždeň skôr.Po roku sa do obehu vracajú tradičné preteky v kanadskom Montreale, americkom Austine, brazílskom Sao Paule či francúzskom Le Castellet. Veľká cena Holandska sa objaví v seriáli najrýchlejších štyroch kolies prvýkrát od roku 1985, preteky v Zandvoorte sa uskutočnia 5. septembra."Máme za sebou rušný začiatok roka 2021, ale podarilo sa nám dať dokopy kalendár pretekov. A ich počet sa zatiaľ nemení," uviedol novovymenovaný generálny riaditeľ F1 Stefano Domenicali. "Pandémia koronavírusu nám zatiaľ nedovolila, aby sa naše životy vrátili do normálu, ale už v roku 2020 sme ukázali, že vieme bezpečne súťažiť. Ako vôbec prvý šport na medzinárodnej úrovni sme sa vrátili do diania a tieto naše skúsenosti chceme využiť aj pri organizovaní nadchádzajúcej sezóny," dodal 55-ročný Talian.