Sezóna rozhodne o budúcnosti gastroprevádzok

10.8.2020 (Webnoviny.sk) -Dotazník vyplnilo v priebehu apríla a mája, čiže počas najprísnejších opatrení, 1 200 majiteľov gastroprevádzok. Jeho cieľom bolo zistiť, v akom stave sa nachádzajú gastroprevádzky, aké problémy ich trápia, aké sú ich očakávania od dodávateľa nealko nápojov, aké nákupné správanie očakávajú od svojich zákazníkov a ako sa snažia motivovať svojich zamestnancov. Výsledky prieskumu následne spoločnosť využila, aby mohla čo najlepšie nastaviť podporné aktivity a pomoc týmto prevádzkam."Z prieskumu, ktorý realizovali naši obchodní zástupcovia, vyplynulo, že majitelia gastroprevádzok po uvoľnení opatrení idú do podnikania s veľkými obavami, ale snažia sa s tým vyrovnať a zabojovať o návrat konzumentov späť do prevádzok," uviedol Rastislav Šimo, obchodný riaditeľ HoReCa v spoločnosti Mattoni 1873, a dodal: "Preto sme sa im snažili pomáhať na dennej báze, zaujímali sme sa o zdravie ich samotných aj ich blízkych, snažili sme sa vniesť čo najviac pozitív do ťažkej situácie, pripraviť reštartovacie programy na mieru každému z nich individuálne, pričom sme vychádzali z vyplnených dotazníkov a z ich preferencií. Počas pandémie a aj po jej skončení sa usilujeme vnášať pozitívneho ducha do náročnej situácie a podporiť prevádzky v rozbehu biznisu."V rámci odpovedí uviedli majitelia gastroprevádzok, že po uvoľnení opatrení preferujú k prvým objednávkam tovar zadarmo (38 %), resp. mali záujem o výmenu expirovaného tovaru za nový (47 %). Oba benefity im spoločnosť Mattoni 1873 poskytla. Prevádzky taktiež uviedli, že očakávajú menej návštevníkov (50 %), resp. nižšiu útratu na jedného zákazníka (18 %). Navyše, až 48 % prevádzok pripravuje pre svojich hostí uvítacie balíčky, napr. darček alebo pozornosť k objednávke. Majitelia tiež tvrdia, že zamestnanci, ktorí sú motivovaní cez % bonus z obratu, sú aktívnejší a lojálnejší.Veľká väčšina z oslovených majiteľov oceňuje každodennú starostlivosť zo strany Mattoni 1873, ako aj následné aktivity. Zároveň prevádzkari dúfajú, že situácia s návštevnosťou sa ešte zlepší, aby boli schopní s prevádzkovaním svojich podnikov pokračovať aj po lete.Napriek veľkým stratám, skupina investovala výrazné prostriedky do opätovného naštartovania HoReCa segmentu a snažila sa v tých najťažších chvíľach podporiť každú prevádzku. Všeobecne sa totiž predpokladá, že zanikne okolo 20 % prevádzok. Skupina si uvedomuje náročnosť tohto obdobia, ale vidí aj veľa nových príležitostí napríklad aj na otvorenie nových HoReCa projektov, nových gastronomických konceptov či inovovaných ponúk, napr. poskytnutiu nápoja k jedlu za výhodnú cenu."Situácia spojená s opatreniami nás a našich zákazníkov, gastroprevádzky, výrazne zasiahla. Fáza uvoľnenia ale prináša sľubný nábeh, dokonca rýchlejší, ako sme očakávali a tak verím, že vyhliadky pre segment sú pozitívne a zákazníci sa postupne vrátia k pravidelným návštevám svojich obľúbených podnikov," uviedol Rastislav Šimo.Spoločnosť Mattoni 1873 preto prišla s pestrou škálou podpory prevádzok. Či už formou nového vybavenia vonkajších terás až po rôzne formy marketingových aktivít, ktoré podnikom pomôžu opäť nalákať zákazníkov. Ich návštevnosť chce zvýšiť napríklad aj organizovaním miestnych zážitkovo-gastronomických akcií, z ktorých zisky pôjdu priamo majiteľom príslušných pohostinstiev. Pre HoReCu je pripravená aj atraktívna novinka Mattoni Daiquiri, ktorá stavia na úspechu minulých nealkoholických koktejlov.Spoločnosť Mattoni 1873 sa v náročnom období venovala pomoci aj formou darovania svojich výrobkov nemocniciam a zdravotníckym zariadeniam. Tým doručovala počas celej doby pitný režim pre lekárov a zdravotné sestry. Celkovo išlo o viac ako 100-tisíc fliaš minerálok.Informačný servis