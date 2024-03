Sezónu v Bachledke ukončili skôr, do ďalšej chystajú pre lyžiarov novú lanovku

Začiatok zimy si pochvaľujú

Novinka pre lyžiarov

18.3.2024 (SITA.sk) - Aj v Bachledovej doline neďaleko poľských hraníc bola v tomto roku lyžiarska sezóna podstatne kratšia a oveľa teplejšia oproti minuloročnej. Potvrdil to pre agentúru SITA marketingový manažér strediska Michal Rusiňak.Kým vlani ukončili sezónu 26. marca, v tomto roku tak pre nedostatok snehu museli urobiť už 10. marca. Do tej nasledujúcej už v stredisku pripravujú novinku, pôjde o novú šesťsedačkovú lanovku s bublinou.Začiatok zimy bol podľa Rusiňaka v stredisku skvelý. „Mali sme prírodný sneh a aj dostatočné mrazy, aby sme mohli zasnežovať. Zima sa vyvíjala celkom dobre," zhodnotil.Najviac prichádzalo na svah domácich, nasledovali Poliaci, Česi a Maďari. Oteplenie vo februári sa však podpísalo na množstve snehu, čo sa odrazilo aj na počte lyžiarov.„Keďže počas jarných prázdnin boli denné teploty okolo trinástich stupňov, už málo ľudí to lákalo na lyžiarske zjazdovky," dodal marketingový manažér strediska. Lyžovačku sa preto v stredisku nepodarilo udržať do obdobia, ako počas predošlej sezóny.V Bachledke sa už teraz zameriavajú aj na ponuku pre lyžiarov v rámci ďalšej sezóny.„Najväčšou novinkou pre budúcoročnú zimu bude výstavba novej šesťsedačkovej lanovky s bublinou v doline Malá Frankova. Svah Furmanec 1 a 2 je skvelý pre lyžiarov a týmto sa pozdvihne celkový komfort a kapacita strediska," skonštatoval Rusiňak.Ešte v roku 2018 otvorili v stredisku novú desaťmiestnu kabínovú lanovku. Nahradila staršiu trojsedačkovú lanovku, ktorá už kapacitne nepostačovala.Ešte predtým však stredisko ponúkne program počas leta. Dominovať mu bude najväčšie podujatie, ktorým sú Goralské folklórne slávnosti.