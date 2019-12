SFZ podľa českého portálu uvoľnil Guľu do Plzne

Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Adrián Guľa počas brífingu k nominácii na kvalifikačné zápasy o ME 2019 s Estónskom a Severným Írskom 3. októbra 2018 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Plzeň 17. decembra (TASR) - Slovenský futbalový zväz (SFZ) uvoľnil podľa informácií českého portálu isport.cz trénera reprezentácie do 21 rokov Adriana Guľu do Viktorie Plzeň. Tá hľadá nástupcu doterajšieho kouča Pavla Vrbu, ktorý po jesennej časti ukončil svoju anabázu a mieri do bulharského Ludogorca Razgrad.Podľa portálu došlo k dohode medzi majiteľom plzenského klubu Tomášom Paclíkom a prezidentom SFZ Jánom Kováčikom v utorok. "," informoval isport.cz.O odchode Vrbu sa hovorilo už dlhšie, takisto aj o plzenskom záujme o Guľu. Viktoria prezimuje na druhom mieste najvyššej českej súťaže o šestnásť bodov za vedúcou Slaviou Praha. Štyridsaťštyriročný Guľa vedie tím SR 21 od mája 2018, po štyroch odohraných zápasoch kvalifikácie ME 2021 ho dotiahol na štvrtú priečku v skupine. V minulosti koučoval Trenčín a Žilinu, ktorú doviedol v sezóne 2016/2017 k fortunaligovému titulu.