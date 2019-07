SH_T HAPPENS sa premiérovo predstaví na 76. ročníku MFF v Benátkach

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. júla (TASR) - Slovenská animovaná tvorba zažíva veľké úspechy v zahraničí. Po uvedení krátkometrážneho filmu Šarkan na festivale v Berlíne a jeho zaradení do zbierky MoMA v New Yorku, bude Slovensko v zahraničí reprezentovať ďalší animovaný titul.informovala TASR za tvorcov Martina Pašteková z Asociácie slovenských filmových klubov (ASFK).Film SH_T HAPPENS bude uvedený v krátkometrážnej selekcii sekcie Orizzonti, kde sa predstaví 12 krátkych filmov, ako jediný animovaný film.podčiarkla.Festival v Benátkach bol založený v roku 1932 a je považovaný za najstarší filmový festival na svete. Sekcia Orizzonti je súčasťou festivalu od roku 2010.