Shakire hrozí v Španielsku druhý súdny proces za daňové podvody

Prokuratúra v Španielsku podala druhú právnu žalobu na kolumbijskú speváčku Shakiru a obvinila ju z daňových podvodov vo výške takmer 6,7 milióna eur.





Vyšetrovanie sa začalo už v júli v spojitosti s možnými podvodmi s daňou z príjmu a daňou z majetku v roku 2018.Speváčka, vlastným menom Shakira Isabel Mebarak Ripollová, ešte nebola predvolaná na vypočutie, píše El Mundo.Shakira (46) sa 20. novembra postaví pred súd za údajné podvody v hodnote 14,5 milióna eur v rokoch 2012-14. Prokuratúra pre speváčku v tejto kauze žiada osem rokov väzenia a pokutu vo výške takmer 24 miliónov eur, pripomína DPA.Shakira tvrdí, že je nevinná. V rokoch 2012-14 mala podľa svojich slov daňovú povinnosť na Bahamách, nie v Španielsku. Vyhlásila tiež, že následne platila všetky dane i ostatné podlžnosti.Španielska prokuratúra však uvádza, že Shakira mala bydlisko v Španielsku, a preto je povinná zdaniť všetky svoje celosvetové príjmy práve tam - bez ohľadu na to, kde ich zarobila. Namiesto zdanenia v Španielsku však speváčka - podľa súdu - svoje zárobky údajne presmerovala "spoločnostiam so sídlom v krajinách s nízkym zdanením a vysokou netransparentnosťou".Shakira sa vlani rozišla s futbalistom Gerardom Piquém a zo španielska, kde spolu žili, sa aj so synmi presťahovala do Miami v americkom štáte Florida.